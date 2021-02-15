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Yeşil alanların bakımları yapılıyor

15.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Yeşil alanların bakımları yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, cadde ve refüjlerdeki yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, ana arterlerin refüj ve yaya yollarındaki ağaçların periyodik budamalarını yapıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, cadde ve refüjlerdeki yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, ana arterlerin refüj ve yaya yollarındaki ağaçların periyodik budamalarını yapıyor. Ayrıca ekipler süs bitkilerinin bahar aylarında verimliliğini ve sağlığını artıracak botanik bakım uygulamaları da gerçekleştiriyor.
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Sorumluluk sahamız içerisinde bulunan arterlerde hem bitkilerimizin sağlığını korumak hem de trafikte görüş açısının muhafazası adına periyodik budamalar ve bakımlar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu bakımlar, bitki ve ağaçlarımızın cinslerine göre değişmekte ve sağlıklı büyümeleri açısından önem arz etmektedir. Özellikle kısıtlama günlerinde, trafik akışının azalması sebebiyle çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yeşil alanların bakımları yapılıyor

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