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Yeşil bir Gaziantep için el ele

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Bağlarbaşı Hatıra Ormanı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve öğrenciler yeni fidanlar dikti.

Yeşil bir Gaziantep için el ele

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Bağlarbaşı Hatıra Ormanı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve öğrenciler yeni fidanlar dikti. Yeşil Gaziantep Projesi’yle birlikte artık her hafta sonu hatıra ormanına fidan kazandırılacağının müjdesi verildi.
“Yeşil Gaziantep” projesi kapsamında 27 milyon fidan hedefi için çalışmalarını hızlandıran büyükşehir, Bağlarbaşı Hatıra Ormanı’na yeni fidanlar kazandırdı. ‘Yeşil şehirler huzurlu nesiller’ sloganıyla Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve öğrencilerin katıldığı programda badem ve sumak fidanları hatıra ormanına dikildi. Projenin başarısı ve devamlılığı için artık her hafta sonu Bağlarbaşı Ormanı, fidanlarla büyüyecek.
Çevreyi ve insanı korumamız gerekiyor
Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, baharın gelmesiyle tabiatın uyandığını, yüreklere coşku geldiğini vurgulayarak, “Sizler bilgi fidanlarısınız. Nasıl bir gelecek istiyorsunuz değince, ‘bugün gençlerimizin hayali, hedefi ne?’ onları nasıl yarınlara hazırlıyor çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz, ufukları vizyonlarını bilmemiz gerekiyor. Bizler giderken yarın sizler bu koltukta olacaksınız. Sizlerin iyi yetişmemiz lazım. Dünyayı cennete dönüştürme, kardeşçe yaşamak elimizde. Bunun için toprağı, suyu, havayı koruyacağız. Kendimizi koruyacağız. Mevla’m büyük bir ekosistem kurmuş. Her şey bize emanet. Bu yüzden dünya artık ekonomik değil sürdürülebilir kalkınma diyor. Sürdürülebilir kalkınmada da başa çevresel kalkınmayı koyuyor. Çevreyi ve insanı korumamız gerekiyor” dedi.
Her hafta sonu fidan dikmeye devam
Konuşmasının devamında Başkan Şahin, gençleri iyi yetiştirip yarınlara hazırlamanın anahtarının çevreyi korumak olduğunun altını çizerek, “Her diktiğimiz fidan sizlere ve torunlarımıza nefes olacak. Bu bir görsellik, bir lüks, bir tercih değil, bu sorumluluk. Yaklaşık bir ay önce Antarktika’ya bilim seferine eşlik ettiğimizde, gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Küresel ısınma, buzulların erimesi, okyanus içi dalgaların azalması ve bunun vereceği zararları gözümle gördüm. Bu yüzden çok ağaç dikmek lazım. Medeniyetimiz bize bunu emrediyor. Bu yüzden fidana ağaca önem vereceğiz, yeşili çoğaltacağız ki karbon monoksit salınımı azalsın Dünya gelecekte cennet olsun. Cenneti tarif ederken yeşil ve su diyoruz, bunlar ruhu dinlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ben ve arkadaşlarım bu alanda ne yapılıyorsa o gayreti gösterdik. 27 milyon fidan kampanyası bizim için çok önemli. Biz iddialı bir milletiz. Bu topraklarda güçlü olmalıyız. Gençlerimiz bizler için kıymetli. Her birinize küçük bir fırsat verince büyük başarı hikayeleri sağladığınızın şahidiyim. Doğaya aşkımızı ilan ediyoruz. Bu güzellikleri devam ettireceğiz, her hafta sonu fidan dikmeye devam edeceğiz. Geleceği beraber aydınlatacağız” ifadelerini kullandı.
“Fidanlara sahip çıkarken kendi geleceğinize sahip çıkıyorsunuz”
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada Gaziantep’in bir önceki seneye göre yeşille kucaklaştığını belirterek, “Bizde yerelde el ele verip 27 milyon fidan dikmek istiyoruz. Bu diktiğiniz fidanlarla Gaziantep daha yeşil olacak. Bizlere başka bir vazife düşen konuda dikilen fidanları korumak. Sizler aslında fidanlara sahip çıkarken kendi geleceğinize sahip çıkıyorsunuz” diye konuştu.
Protokol ve öğrenciler daha sonrasında fidan dikimine geçti. Toprakla buluşturulan fidanlara hep beraber can suyu verildi.

Yeşil bir Gaziantep için el ele

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