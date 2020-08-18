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Yeşil-siyahlı takımda antrenman çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.08.2020 09:27 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz günlerde yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz günlerde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Transfer çalışmalarına devam eden yeşil-siyahlı takım, yeni Teknik direktör Robert Prosinecki ile antrenman çalışmalarına devam etti.
Yeşil-siyahlı takım yeni sezona hazırlanırken, transfer çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gelen Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde Haluk Ulusoy Tesislerinde antrenman çalışmaları devam etti. Gerçekleştirilen idmana yeni transfer olan Marvin Bakalorz da katıldı. Antrenman, ısınma ve koşu ile başlarken pas çalışmaları ile devam etti.
Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve beraberindeki yöneticiler, antrenman çalışmalarında yeni gerçekleştirilen transferleri izledi.
Öte yandan teknik heyet, futbolcular ve A Takım personelinin dün sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlandı. Açıklanan sonuçlarına göre tüm testler negatif çıktı.

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