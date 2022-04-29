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"Yeşil Vatan"da biyolojik mücadele sürüyor

29.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılçamların büyümesini geciktiren çam kese böceği ile mücadele kapsamında Adana'da doğaya 17 yılda 500 bin faydalı böcek salındı

ÖMER FANSA - Doğada yaygın bulunan kızılçamların büyümesini geciktirerek ormancılıkta kayıplara yol açan çam kese böceğine karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında Adana'da, laboratuvar ortamında üretilen yaklaşık 500 bin faydalı böcek doğaya salındı.

Kızılçam sürgünlerinin ibrelerini yiyerek ağacın artım kaybı yaşamasına neden olan çam kese böceğine karşı Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan biyolojik mücadele aralıksız sürüyor.

Müdürlüğe bağlı iki laboratuvarda, doğadan toplanan anaç "calosoma sycophanta" avcı böcek türünden yılın mart-mayıs ayları arasında yumurtalar elde ediliyor.

Yüzde 65 nem ve 23 derece sabit sıcaklıktaki laboratuvarda 14 günde larva haline gelen bu böcek türü, larva halindeyken görevliler tarafından çam kese böceğinin yoğun bulunduğu alanlarda toprağa bırakılıyor.

Yaklaşık 9 ay toprakta yaşayıp erişkin hale gelen avcı böcek, bir sonraki yıl havaların ısınmasıyla ortaya çıkan çam kese böceklerinden besleniyor. Erişkin bir avcı böceğin bir günde 3 çam kese böceği yediği, 12'sini de parçalayarak etkisiz hale getirdiği biyolojik mücadele ile Çukurova bölgesinde 13 bin hektarlık alanda orman varlığının zarar görmesi engellendi.

- "Bu yıl da 30 bin faydalı böcek üreterek doğaya salacağız"

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, biyolojik mücadelenin doğal dengenin korunması ve orman zararlılarına karşı yürütülen çalışmalarda önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Çam kese böceğinin Akdeniz Bölgesi'nde kızılçamlara zarar verip elde edilecek kereste miktarını olumsuz etkilediğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz de bununla ilgili mücadelede faydalı böcek dediğimiz türü laboratuvar ortamında üreterek çam kese böceğinin yoğun olduğu alanlara bırakıyoruz. Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak 17 yılda 13 bin hektar alana ürettiğimiz 500 bin faydalı böceği bıraktık. Bu çalışmalarda zararlı böceğin popülasyonunun azaltılmasında başarı oranımız yüzde 90'lar seviyesinde. Bu yıl da yine 30 bin faydalı böcek üreterek doğaya salacağız."

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