YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Yeşilay’dan karantinada kalan tarım işçilerine hediye

Yeşilay’dan karantinada kalan tarım işçilerine hediye

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.05.2020 14:59 | Son Güncelleme

Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Adıyaman’a gelip 14 gün karantinada kalmak zorunda olanlara çeşitli hediyeler verdi.Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu ve gönüllüleri, Adıyaman Safvan Bin Muattal Kız Yurdunda karantinaya alınan tarım işçilerine Yeşilay Cemiyetinin hediyelerini dağıttı.Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman’ımıza misafir olarak gelen 173 vatandaşlarımıza ve çocuklarına Cemiyetimizin hazırladığı hediye paketlerini hediye ettik.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Adıyaman’a gelip 14 gün karantinada kalmak zorunda olanlara çeşitli hediyeler verdi.
Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu ve gönüllüleri, Adıyaman Safvan Bin Muattal Kız Yurdunda karantinaya alınan tarım işçilerine Yeşilay Cemiyetinin hediyelerini dağıttı.
Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman’ımıza misafir olarak gelen 173 vatandaşlarımıza ve çocuklarına Cemiyetimizin hazırladığı hediye paketlerini hediye ettik. Bizler sosyal mesafemizi koruyup alınan tedbirlere riayet ettiğimiz sürece bu virüsün etkisini daha kısa zamanda atarak eski günlerimizdeki gibi hep birlikte olmanın ne kadar kıymetli olduğunu inşallah daha iyi anlayacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:07
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:40
Yatsı
21:12

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi

Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.