YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yeşilhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Yılbaşı Denetimi

Yeşilhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Yılbaşı Denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.12.2020 16:22 | Son Güncelleme

Yeşilhisar’da yılbaşı öncesi gıda, kaçak içki, hijyen ve maske-mesafe denetimi yapıldı.Yeşilhisar ilçesindeki denetime İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz katıldı."Vatandaşların sağlığı için çalışmaya, devam ediyoruz" diyen İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş, "İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz’un’da katılımı ile ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri ve tekel bayilerinde gıda, kaçak içki, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor" dedi.Bektaş, "Covid-19 salgını kapsamında uyulması gereken kurallar ve kaçak içki satışı noktasında işletme çalışanları uyardık, gerekli tedbirlerin alınmasını kurallara, uyulmasını huzurlu bir yılbaşı için maske mesafe temizliğin gerekliliğini anlattık" diye konuştu.

Yeşilhisar’da yılbaşı öncesi gıda, kaçak içki, hijyen ve maske-mesafe denetimi yapıldı.
Yeşilhisar ilçesindeki denetime İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz katıldı.
"Vatandaşların sağlığı için çalışmaya, devam ediyoruz" diyen İlçe Tarım Müdürü Salih Bektaş, "İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz’un’da katılımı ile ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri ve tekel bayilerinde gıda, kaçak içki, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor" dedi.
Bektaş, "Covid-19 salgını kapsamında uyulması gereken kurallar ve kaçak içki satışı noktasında işletme çalışanları uyardık, gerekli tedbirlerin alınmasını kurallara, uyulmasını huzurlu bir yılbaşı için maske mesafe temizliğin gerekliliğini anlattık" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:46
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Sağlık Eczanesi
Bunyan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şule Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.