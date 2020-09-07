Yeşilhisar’da ayçekirdeği hasadı başladı

Türkiye’nin çerezlik ayçekirdeğinde önemli üretim merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı.

Yeşilhisar ilçesi genelinde ürünlerini hasat edip kurutma işlemine başlayan çiftçileri Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram ayçiçeği harmanında ziyaret etti. Bol yağışlı bereketli bir yıl geçirdiklerini bu nedenle de rekoltenin yüksek olduğunu belirten Kaymakam Bayram, çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için ürün fiyatlarının da yüksek olması temennisini dile getirdi.

İlçe Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Salih Karagöz ise İlçe Kaymakamının ziyaretinden çiftçiler olarak memnun olduklarını ifade ederek, "İlçenin tarımsal ürünlerinin hak ettiği değerle pazarlanmasını umuyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre 38 bin dönüm ekili ayçekirdeğiyle Yeşilhisar ilçesi ülkemizdeki çerezlik çekirdek üretiminin yüzde 15 ini karşılıyor" dedi.



