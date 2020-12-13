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Yeşilhisar’da yağmur duası bereketi

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.12.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde Cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasının ardından etkili olan yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü.Sağanak yağışı sevinçle karşılayan çiftçilerden Bekir Alptekin, "Uzun zamandır ilçemizde yağış olmuyordu.

Yeşilhisar’da yağmur duası bereketi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde Cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasının ardından etkili olan yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Sağanak yağışı sevinçle karşılayan çiftçilerden Bekir Alptekin, "Uzun zamandır ilçemizde yağış olmuyordu. Bu durumda çiftçilerimizi ve ürünleri çok kötü etkiliyordu. Özellikle güz zamanı ekilen arpa buğday gibi ürünler yağış olmadığından dolayı çok sıkıntıya giriyor. Hem verim düşüyor hem de el külfet oluyordu maddi manevi" dedi.
Alptekin, "Her türlü mahsulün ve toprağın bu bereketli yağmurlara ihtiyacı vardı. Çok şükür edilen dualarında hikmeti bereketi ile bugün başladı ve yüzümüz güldü inşallah devamı olur" diye konuştu.

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