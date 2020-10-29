YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık mermer ana tanrıça heykelciği bulundu

Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık mermer ana tanrıça heykelciği bulundu

İZMİR HABERLERİ  | 29.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık mermer ana tanrıça heykelciği bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde devam eden kazılarda bulunan mermerden yapılmış 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği koruma altına alındı.

Yeşilova Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle 2005 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Derin, bu yıl kazılarda yaklaşık 250 eserin bulunduğunu, bunlar arasında 8 bin 200 yıl öncesine tarihlenen mermer ana tanrıça heykelciğinin özel öneminin bulunduğunu bildirdi.

Eserin, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildiğini aktaran Derin, bu heykelcikten Yeşilova'da yaşayan ilk Egeliler'in ana tanrıça ile ilgili inançları ve sanatçı kişiliklerine yönelik bilgiler edindiklerini anlattı.

Anadolu'da aynı dönemlerde Çatalhöyük ve Göller Bölgesi'nde kil ve kireç taşından heykelcik işlendiğini, Ege'de ise mermerin işlendiğini gördüklerini belirten Derin, ana tanrıça heykelinin daha sonraki dönemlerde Ege uygarlıklarında görülen Kibele ve Artemis'e atfedilen mermer heykellerin küçük bir öncüsü olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Heykelciğin baş kısmının bulunamadığını ifade eden Prof. Dr. Zafer Derin, şu bilgileri verdi:

"Küçük heykelcikte kadın vücudu işlenirken Anadolu'daki diğer örnekleri gibi şişman olarak betimlememişler. Yaklaşık 5 santim boyutunda. Obsidyen, çakmak taşı ve serpantin gibi taşları işlemeyi seven Egeliler'in mermeri kullandıkları ilk uygulamalardan biri."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
3 kişiyi tuzağına düşüren telefon dolandırıcısı yüklü miktarda para ile yakalandı
Diyarbakır’da kaçak elektrik şebekesi yakalandı
Diyarbakır’da kaçak elektrik şebekesi yakalandı
Bolu’da Cumhuriyet’in 97. Yılı kutlandı
Bolu’da Cumhuriyet’in 97. Yılı kutlandı

İzmir Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
13:00
İkindi
15:55
Akşam
18:23
Yatsı
19:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Genç akademisyenden gurur veren başarı
Genç akademisyenden gurur veren başarı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
Öğrenciler öğretmeni dövdü
Öğrenciler öğretmeni dövdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.