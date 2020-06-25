Yeşilyurt Belediyesi ayak tenisi turnuvasının fikstür çekimi yapıldı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinin destek verdiği Ayak Tenisi Turnuvasında, 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında amatör takımların oynayacakları maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimi yapıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinde gerçekleşen toplantıya Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yetkilileri, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ile Amatör Takımların idarecileri katıldı.

“Önlemler ve oyun kuralları hakkında bilgilendirme yaptık”

Tüm takımlara başarılar dileyen Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat, “Yeşilyurt Belediyemize ve Sayın Başkanımıza spora verdiği desteklerden dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralları altında gerekli önlemler alınarak düzenlenecek olan Ayak Tenisi Turnuvasında 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında amatör takımların katılımıyla ilk etap maçlarını yapacağız. 20 takımın katılımıyla düzenlenecek olan maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimini yaptık, müsabakalarda alınacak önlemler ve oyun kuralları hakkında kulüplerimizi bilgilendirdik. Maçlara 15 yaşından büyük sporculardan kurulu takımlar, 2 asil 2 yedekten oluşan takımlarıyla yer alabilecekler. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Amatör takımların maçlarının ardından başvuru yapan diğer takımlarımız arasında 8 ile 15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimini yapacağız. Renkli ve heyecan dolu maçların oynanacağı turnuvaya tüm sporseverleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.