YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyesi imar yolunda hedefi geçti

Yeşilyurt Belediyesi imar yolunda hedefi geçti

MALATYA HABERLERİ  | 29.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Tecde Mahallesindeki imar yollarını açma çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ocak ile Eylül arasında Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde 23 kilometre imar yolu açarak, 2020 yılı için belirlediğimiz 20 km imar yolu açma hedefimizi aştık” diye konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte Tecde Mahallesinde müstakil evlerin olduğu bölgede devam eden yeni imar yollarını açma çalışmalarını yerinde inceledi.Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, müstakil evlerin olduğu bölgedeki ulaşım ağının daha akıcı ve güvenli olabilmesi adına başlatılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.“23 km imar yolu açarak 20 km hedefimizi geçtik”Yeşilyurt’un tüm bölgelerine ulaşımın sağlıklı ve güvenli olabilmesi adına yol açma çalışmalarına hız verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, planlı bir çalışma neticesinde, 2020 yılı için belirledikleri 20 km imar yolu açma hedefini geçen hafta açtıkları yeni yollarla birlikte 23 km ile geçtiklerini söyledi.

Tecde Mahallesindeki imar yollarını açma çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ocak ile Eylül arasında Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde 23 kilometre imar yolu açarak, 2020 yılı için belirlediğimiz 20 km imar yolu açma hedefimizi aştık” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte Tecde Mahallesinde müstakil evlerin olduğu bölgede devam eden yeni imar yollarını açma çalışmalarını yerinde inceledi.
Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, müstakil evlerin olduğu bölgedeki ulaşım ağının daha akıcı ve güvenli olabilmesi adına başlatılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

“23 km imar yolu açarak 20 km hedefimizi geçtik”
Yeşilyurt’un tüm bölgelerine ulaşımın sağlıklı ve güvenli olabilmesi adına yol açma çalışmalarına hız verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, planlı bir çalışma neticesinde, 2020 yılı için belirledikleri 20 km imar yolu açma hedefini geçen hafta açtıkları yeni yollarla birlikte 23 km ile geçtiklerini söyledi. Yeşilyurt’ta bir yandan yeni yollar açtıklarını diğer taraftan mevcut yolların bakım ve tamiratlarına devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, deprem ve korona virüs salgını nedeniyle müstakil evlere olan ilginin artması neticesinde Tecde Mahallesindeki bu tür yapılaşmanın olduğu bölgelere ulaşımı rahatlatmak adına çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi. Yeşilyurt’un hızla gelişmesi nedeniyle farklı bölgelerde oluşan yeni yaşam alanlarının ulaşım ağını konforlu hale getirmeye devam ettiklerini belirten Çınar, “Yeşilyurt’umuzda hayata geçen yatırımlar, kentsel dönüşüm projeleri, park alanları ve ulaşım ağındaki konfor seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaşam alanları farklı bölgelere doğru kaymaya başladı. İlçemizin dört bir tarafında imar yollarını açma, yolların bakımlarını büyük bir özveriyle yerine getiren ekiplerimiz, 2020 yılı için belirlediğimiz 20 km imar yolu açma hedefimizi geçerek toplamda 23 km yol açıp, bu alanda büyük bir başarının altına imza attılar. Hemşerilerimiz son dönemlerde özellikle deprem ve pandemi salgını nedeniyle havadar ve geniş alanlara sahip bölgelerde ya müstakil ev yapıyorlar ya da mevcuttaki yapıları tercih ediyorlar. Belediyemizin Ruhsat Servisinde normal döneme göre iş ve işlemler beş kat daha artmış durumdadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta son dönemlerde müstakil evler ve parsellere oluşan ilgi nedeniyle geçmişte alınan imar kararları doğrultusunda bu tür yeni yaşam alanlarına gidiş ve gelişleri daha kaliteli ve akıcı hale getirmek adına planlamaya aldığımız yeni imar yollarımızı tek tek açıyoruz. Son yıllarda açılan yollar, yeni park alanları ve farklı yatırımlar neticesinde Yeşilyurt’umuzun en fazla tercih edilen bölgeleri arasında yer alan Tecde Mahallemize bağlı, genellikle müstakil evler ve parsellerin olduğu bu bölgemiz havadar ve geniş alanları nedeniyle vatandaşlarımız tarafından çok fazla tercih ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, 700 metre uzunluğunda ki bu güzergahta 20’lik, 15’lik ve 12’lik imar yollarımızı alt yapı çalışmalarından sonra tek tek açıyorlar. Zeminin sert ve kayalık olmasından dolayı burası zor bir bölge, ekiplerimiz iş makinalarımız aracılığıyla bölgede büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Coğrafi şartların sıkıntılı olmasına rağmen son teknolojik makinalarımız ve aletlerimizin yanı sıra ekiplerimizin deneyimli olması çalışmaların aksamadan sürmesini sağlıyor. Yollar açıldıkça bu bölgemiz daha hızla gelişecek, vatandaşlarımız evlerine ve bahçelerine daha güvenli ve rahat gidip gelecekler. Ruhsat alımına paralel olarak yol açma çalışmalarımızı genişleteceğiz. Yeni yollarımız Tecde’nin gelişimine katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Malatya Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:22
İkindi
15:43
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kaya Covid-19’a yenildi
Kaya Covid-19’a yenildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Arguvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
Arguvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.