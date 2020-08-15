Yeşilyurt Belediyesinden fide desteği alanlara hasat yardımı

Ziraat Mühendislerinden çiftçilere destek Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan tarımsal politikalara destek vermek ve çiftçileri desteklemek adına ‘Yeşil Gıda Seracılık’ projesi çatısı altında birçok yeniliği Yeşilyurt’a kazandıran Yeşilyurt Belediyesi, fide desteğinde bulunduğu çiftçileri hasat zamanında yalnız bırakmıyor. Yeşilyurt’un dört bir tarafındaki verimli tarım arazilerinin ülke ekonomisine katma değer katacak seviyeye ulaşması noktasında büyük bir gayretle çalışan Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, 100’de 100 yerli tohumlardan üretildikten sonra çiftçilere ücretsiz dağıtılan fidelerin sulaması, ilaçlaması ve bakımı gibi önemli aşamalarda çiftçilere desteğini sürdürüyor. Çiftçilere her türlü konuda bilgi paylaşımının yanı sıra teknik destekte veren ekipler, toplanan ürünlerin satış ve pazarlanması konularında da bilgi paylaşımlarında bulunuyor.

“Çiftçilerimize her türlü konuda destek veriyoruz”

Yeşilyurt Belediyesinin tarımsal hizmetlerde maksimum başarıya odaklandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatıyla kurulan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanımızda birbirinden lezzetli meyve ve sebze üretimlerimiz tüm hızıyla devam ederken, diğer taraftan fide desteğinde bulunduğumuz çiftçilerimizi hasat dönemlerinde yalnız bırakmıyoruz. Verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahip olan ilçemizin bu güçlü potansiyelini ön plana çıkarmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendislerimizden oluşan ekibimiz, Dilek ve Sütlüce mahallelerinde ikamet eden çiftçilerimizi ziyaret ederek, doğal ürünlerin toplanma aşamasından satış ve pazarlanmasına kadar olan süreçle ilgili detaylı bilgiler paylaşıyorlar. Çiftçilerimizin büyük bir azim ve gayretle, alın teri dökerek işledikleri verimli topraklarımızdan bereketli ürünlerin çıktığını görmek hepimizi mutlu etmektedir. Bir yandan verimli topraklarımızı milli ekonomiye katkı sunacak seviyeye taşırken, diğer taraftan çiftçilerimizin doğru ve güzel metotlarla üretim yapıp ev bütçelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Üretilen doğal ürünleri, sosyal tesislerimiz ve yemek fabrikamızın dışında Yeşil Gıda Marketlerimiz ve Yöresel Ürünler Pazarımızda halkımızın beğenisine sunacağız. Sofralarımızda daha fazla doğal ürünlerin yer alması adına gayretlerimiz devam edecektir. Yeşilyurt, çok kısa zamanda tarım belediyeciliğinde adına tüm ülke çapında duyuracaktır” dedi.

