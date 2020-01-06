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  4. Yeşilyurt Belediyespor’da Mehmet Ak ile yollar ayrıldı

Yeşilyurt Belediyespor’da Mehmet Ak ile yollar ayrıldı

MALATYA HABERLERİ  | 06.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktör Mehmet Ak ile yolların ayrıldığını açıklandı.3.Lig 3.Grup’ta ilk yarıyı 15 puanla 17.sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor’da ligin ikinci yarısının başlamasına günler kala şok bir gelişme yaşandı.Turuncu yeşilli kulüp transfer konusunda ters düştüğü Teknik Direktör Mehmet Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.Transferde 11 oyuncu gönderip 6 oyuncu kadrosuna dahil eden Malatya ekibi, bu gelişme üzerine ikinci yarı öncesi teknik heyet sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.Antalya kampında bulunan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz’ın teknik heyet arayışları noktasında çalışmalara başladığı ve yeni teknik heyetin en kısa sürede takımın başında olacağını paylaştığı öğrenildi.

Yeşilyurt Belediyespor’da Mehmet Ak ile yollar ayrıldı

TFF 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktör Mehmet Ak ile yolların ayrıldığını açıklandı.
3.Lig 3.Grup’ta ilk yarıyı 15 puanla 17.sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor’da ligin ikinci yarısının başlamasına günler kala şok bir gelişme yaşandı.
Turuncu yeşilli kulüp transfer konusunda ters düştüğü Teknik Direktör Mehmet Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Transferde 11 oyuncu gönderip 6 oyuncu kadrosuna dahil eden Malatya ekibi, bu gelişme üzerine ikinci yarı öncesi teknik heyet sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.
Antalya kampında bulunan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz’ın teknik heyet arayışları noktasında çalışmalara başladığı ve yeni teknik heyetin en kısa sürede takımın başında olacağını paylaştığı öğrenildi.

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