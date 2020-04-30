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Yeşilyurt Belediyespor’un tecrübeli oyuncusu süreci yorumladı

MALATYA HABERLERİ  | 30.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor takımının defans oyuncusu Yunus Emre Eserdi, karantina sürecinin futbola etkisi ve liglerin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu savunma oyuncusu Yunus Emre Eserdi, futbola dönüşün kolay olmayacağını belirterek, "Bu süreç nasıl gelişecek biz de merak ediyoruz.

Yeşilyurt Belediyespor’un tecrübeli oyuncusu süreci yorumladı

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor takımının defans oyuncusu Yunus Emre Eserdi, karantina sürecinin futbola etkisi ve liglerin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu savunma oyuncusu Yunus Emre Eserdi, futbola dönüşün kolay olmayacağını belirterek, "Bu süreç nasıl gelişecek biz de merak ediyoruz. Futbolcular için çok kolay olmayacak. Çünkü takım antrenmanlarına ne zaman başlayacağımız bile belli değil. İnşallah herşey yolunda gider" dedi.

Öncelikle kendi durumuyla ilgili bilgi veren tecrübeli defans oyuncusu, "Durumum iyi diyebilirim. Virüs çıktığında idmanlar iptal olduğunda koşulara hafif başlamıştım. Genel olarak baktığımızda şu an durumum gayet iyi. İdmanlara tekrar başladığımızda en kısa zamanda fiziksel olarak toparlayacağıma inanıyorum. Evde sürekli hocamızın verdiği programa uyuyorum. O yüzden şu an herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. En kısa zamanda takımla sahalara çıkmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Kendimiz fit tutmaya çalışıyoruz"
Karantina sürecinde teknik heyetin verdiği programları evinde uyguladığını belirten Yunus, "En azından bu süreçte en iyi şekilde kendimizi korumak amacıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabi ki saha idmanı kadar olmasa da sahaya geri döndüğümüzde kendimizi fit durumda tutmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"Futbolcular için kolay olmayacak"
Korona virüs tablosundaki olumlu seyrin sürmesi halinde liglerin 12 Haziran’dan itibaren kaldığı yerden devam etmesi düşüncesine ilişkin Yunus, "Bu süreç nasıl gelişecek biz de merak ediyoruz. Futbolcular için çok kolay olmayacak. Çünkü takım antrenmanlarına ne zaman başlayacağımız bile belli değil. Şu an baktığımızda mayıs ayında toplanma gözüküyor. Bu bir ay içinde eski formumuzu yakalamamız ve performans göstermemiz gerektiği anlamına geliyor. İnşallah bu süreci çok hızlı bir şekilde atlatırız. Baktığımızda olumlu yöne doğru gidiyor ama bu sürecin futbolcuları çok etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Fedakarlık yaparak en iyi şekilde ligi bitirmek zorundayız" diye konuştu.

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