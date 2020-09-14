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Yeşilyurt Belediyespor’un yeni stadında çim serim işlemi

MALATYA HABERLERİ  | 14.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçlarını oynamak için yapım çalışmalarına devam ettiği yeni sahasında çim serim işlemi uyguladı.Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, yeni taşındığı tesisinin yanında bulunan sahasının yapımını sürdürüyor.Turuncu yeşilliler daha önce sentetik olarak kullanılan sahayı çime dönüştürerek ligin ikinci yarısı için hazır hale getirmeye çalışılıyor.Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında yeni stadımızın yapım çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçlarını oynamak için yapım çalışmalarına devam ettiği yeni sahasında çim serim işlemi uyguladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, yeni taşındığı tesisinin yanında bulunan sahasının yapımını sürdürüyor.
Turuncu yeşilliler daha önce sentetik olarak kullanılan sahayı çime dönüştürerek ligin ikinci yarısı için hazır hale getirmeye çalışılıyor.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında yeni stadımızın yapım çalışmalarını sürdürüyor. Sahamızda çim serim işlemi uygulanmıştır. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
Yeni sezona yetişmesi zor görünen sahanın 3 ay sonra kullanılabilecek duruma geleceği belirtildi. Geçen sezon maçlarını Yeşiltepe tesislerinde oynayan turuncu yeşillilerin, Yeni Malatya Stadyumu için de girişimde bulunacağı ifade edildi.

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