Yeşilyurt’ta cephe sağlıklaştırma projelerine önem

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, bölgedeki tarihi binaların ve dükkanların dış cephelerini Cephe Sağlıklaştırma projesiyle yenileyerek bölgenin tarihsel kimliğine yeni değerler kazandırıyor.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel mirasını korumanın yanı sıra yöresel lezzetlerini iç ve dış turizme kazandırmak adına ciddi yatırımların hayata geçmesini sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla başlatılan Cephe Sağlıklaştırma projesi ilk olarak Hıroğlu Mahallesinde hayata geçti. Yeşilyurt Belediyesi Tesisler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen çalışmalar kapsamında Hıroğlu mahallesinde bulunan 11 dükkan ile 21 evin dış cepheleri Osmanlı motiflerine uygun mimariyle baştan aşağıya iyileştirilip, tarihi dokuya uygun hale getirildi” şeklinde bilgi verildi.

"Gündüzbey’deki 13 bina tamamlandı, 8 binada yapım işleri sürüyor"

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projeleri çatısı altında Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgelerini kapsayan restorasyon, değişim ve dönüşüm projelerini bir bütün halinde sürdüren Yeşilyurt Belediyesinin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği ‘Cephe Sağlıklaştırma’ projesinin ikinci etabı ise Gündüzbey İsmetpaşa Caddesinde uygulandı. Yapılan teknik analizler, bina incelemeleri ve hazırlanan projelerin neticesinde başlayan çalışmalar kapsamında; 8 ev ile 5 dükkanın dış cepheleri yenilenirken, kalan 8 binadaki çalışmalarda yakın zamanda tamamlanacak” denildi.