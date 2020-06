Yeşilyurt’ta en iyi kiraz ve bahçesi ödülleri sahiplerini buldu

Dalbastı kirazı ile ünlü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde en iyi kiraz ve kiraz bahçesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası işbirliği ile düzenlenen ‘En İyi Kiraz’ ve ‘En İyi, Bakımlı Kiraz Bahçesi’ yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yeşilyurt Belediyesine ait Çırmıhtı Ahmet Atılgan Parkında sosyal mesafe kuralları altında düzenlenen ödül törenine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkan Vekili Erol Elbir, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, İlçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Jüri Heyeti Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Örgütleri Başkanları, Mahalle Muhtarları, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kiraz Yarışması Jüri Heyeti Başkanlığını yapan Ziraat Mühendisi Erdoğan Çeçen, yarışmanın teknik detayları hakkında davetlilere bilgiler paylaşırken, İlçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise, dalbastı kirazındaki kalitenin her yıl daha fazla arttığını ifade edip, dereceye giren üreticileri tebrik etti.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu yıl Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalini düzenlemediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, insan sağlığının kendileri için daha önemli olduğunu ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki yıl festivalimizi yine düzenleyeceğiz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz En İyi Kiraz ve En İyi Kiraz Bahçesi yarışmamızı ise belli kurallar altında, gerekli tedbirleri alarak düzenledik" dedi.

Çiftçilerin emeklerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak çiftçilerimizi destekleyecek her tülü hizmette varız, tarım alanlarımızın daha bereketli hale gelmesi adına tarımsal hizmetlerimize farklı bir şekilde yaklaşıyoruz.Tarımsal hizmetlerde çok iyi noktaları hedefliyoruz, şimdiye kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır.Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğünü kurduk, sera alanları oluşturduk, tarımsal üretim ve arge sahamızla da bu hizmetlerimizi taçlandırdık. Amacımız, tarımsal hizmetlerde Yeşilyurt’umuzu rol model yapmaktır. Bu hedefe ulaşmak içinde elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yıl 51 üreticinin yarışmaya katıldığını belirten Çınar, "İlçemizdeki boş atıl vaziyetteki alanlarına kiraz ağaçlarımızı dikerek Malatya’nın kayısıdan sonra kirazda da söz sahibi olmasını amaçlıyoruz. Her geçen yıl daha iyi bir noktaya geldiğimizi belirtmek isterim." dedi.

Yeşilyurt’un en önemli simgeleri arasında dalbastı kirazının geldiğini ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “Kirazımızın tadını ve güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez, hem ülkemizin hem de dünyanın en kaliteli kirazlarından bir tanesidir. Kirazımızın pazar ya da tanıtım gibi bir sorunu olmamakla birlikte geleneksel olarak her sene düzenlediğimiz kiraz yarışması birlik ve beraberliğimize ve dayanışma ruhumuza farklı bir güç katmaktadır.” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Yeşilyurt’un insanıyla ve ticaretiyle sadece Yeşilyurt’ta değil Türkiye’de isim yapmış bir ilçe olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Kirazı da aynı şekilde çok değerli bir meyvedir. Türkiye’de en önemli kiraz mahsulünü üreten yerlerden bir tanesi Yeşilyurt’tur.İlçe Kaymakamımız, Yeşilyurt Belediye Başkanımız, İlçe Ziraat Odası Başkanımız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz çok güzel bir organizasyon düzenlediler. En iyi kirazı ve en iyi kiraz bahçesini belirleyip ödüllendirmek adına güzel bir çalışma örneği sergilediler.”

Kadim Çırmıhtının her yönüyle özel ve değerli bir bölge olduğunu dile getiren AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı da kirazın bölge açısından çok büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Yaklaşık bin ton civarında kiraz üretimi yapılmaktadır. Kiraz üretimi için buraya bir tesis kurulursa kiraz üretimi doğal olarak artacak, yurt içi ve yurt dışına daha fazla kiraz gönderebileceğiz. Bizlerde bu anlamda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yılın belli dönemlerinde burada yaşayan birisi olarak Yeşilyurt’taki değişimi ve gelişimi yakından görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’taki çiftçileri destekleyen hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Yeşilyurt’un Malatya’nın önemli ilçelerinden biri olduğunu vurgulayarak, " Her alanda gelişmesi önemli olan Yeşilyurt, hizmetlerin en güzeline layıktır. Böylesine güzel bir ilçemizin turizmde cazibe merkezi haline dönüşmesi anlamında Yeşilyurt Belediyemizin çok ciddi yatırımları var, doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve tarihi yerleri daha fazla ön plana çıkarılması içinde çaba sarf ediyorlar.Turizmde bölgemizin cazibe merkezine dönüşmesi ekonomiye ve ticarete çok olumlu yansımaları olacaktır.Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve Yeşilyurt Belediyemiz bölgemizin imar durumuna dikkat ediyorlar. Buranın Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi çekebilecek bir duruma ulaştırmamız gerekiyor. Onun için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan, oluşturduğu müzelerle, kurduğu restoranlarla, yöresel ürünleriyle ilimizde öncelikle dikkat çeken ama Büyükşehir Belediyemizin turizm destinasyonu çerçevesinde Yeşilyurt’umuzu konumlandırarak farklı bir noktaya taşımamız lazım. Çiftçilerimizin özellikle tarımsal ürünlerimizi sahiplenip, koruması bizleri gururlandırmaktadır.Pazarlamaya ve tesisleşmeye yönelik nasıl bir planlama yapılacaksa biz Milletvekilleri olarak Belediye Başkanlarıyla birlikte bunun önünü açarız.Yeter ki sizler bunu yapın, rantabıl olmasını sağlayın AK Parti İktidarları döneminde bunu gerçekleştirmemek mümkün değil.Yolumuz açık hep birlikte el ele vererek hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz.Kiraz Yarışmamızı düzenleyen herkesi kutluyorum, çiftçilerimizi ise tebrik ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilk olarak yarışmanın Jüri Heyetinde yer alan isimlere çeşitli hediyeler takdim edilirken, daha sonra ‘En İyi Kiraz’ ve ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ yarışmasında dereceye giren üreticilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

‘En İyi Kiraz’ yarışmasında ise birinci 95.70 puanla Fırat Ödemiş, ikinci 95.20 puanla Metin Şalvarcı, üçüncü 93.50 puanla Mustafa Budak, dördüncü 93.20 puanla Abdullah Kızılkaya oldu. En Bakımlı Kiraz Bahçesi kategorisinde ise birinci 97.50 puanla Ömer Topaloğlu olurken, ikinci 92.70 puanla Mesut Toros, üçüncü ise 91.70 puanla Ahmet Danacı oldu. Dereceye giren üreticilere toplam 16 bin 500 TL para ödülü takdim edildi.