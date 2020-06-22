Yeşilyurt’ta gençlik kampı kuruyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerinin planlı ve sağlıklı yatırımlarla iç ve turizme kazandırmak adına başlattığı yatırımlar kapsamında, suyu, havası ve iklimiyle farklı bir atmosfere sahip Gündüzbey’de ki 17 dönümlük alanı Gençlik Kampına dönüştürmek için çalışmalara hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle Yeşilyurt Belediyesine kazandırılan Şahnahan Mahallesinde ki 100 dönümlük alandan sonra Gündüzbey’de Devlet Su İşlerine ait göletin yan tarafında bulunan 17 dönümlük mesire alanına da Gençlik Kampı kuracaklarının müjdesini verdi.

“Yeni bir yatırım daha geliyor”

Yeşilyurt’un doğal güzelliklerini doğru ve akıllı yatırımlarla ön plana çıkartıp turizmde cazibe merkezi olması için yeni yatırım alanlarına yoğunlaştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen, doğal ve tarihi zenginliğiyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Gündüzbey’in doğal ve geleneksel hüviyetini zenginleştirecek yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

Yeşil alanları ve ağaçlık bölgeleriyle eşsiz bir manzaraya sahip Gündüzbey’de ki 17 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, izcilik ve dağcılık kamp alanları başta olmak üzere sosyal donatılar, yürüyüş alanları ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgenin turizm potansiyelini hareketlendireceklerini ifade etti.