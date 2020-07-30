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Yeşilyurt’ta kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklar tamamlandı

MALATYA HABERLERİ  | 30.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı dolayısıyla Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde kurulacak kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşlara kaliteli, temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmetler sunacaklarını söyledi.Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıhtı Mollakasım Mahallesinde kurulan kurban satış ve kesim yerindeki son düzenlemeleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanını alıp, temiz şartlarda kesimini yapması adına gereken hijyenik şartların sağlandığını belirtti.“Pandemi kurallarına uyalım”Korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı öncesinde tedbirleri artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak Kurban Bayramında hemşehrilerimizin hijyenik ve güzel şartlarda hem kurbanlığını alması hem de kesimlerini sağlıklı ortamlarda yapması için gereken hassasiyeti göstermekteyiz.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı dolayısıyla Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde kurulacak kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşlara kaliteli, temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmetler sunacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıhtı Mollakasım Mahallesinde kurulan kurban satış ve kesim yerindeki son düzenlemeleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanını alıp, temiz şartlarda kesimini yapması adına gereken hijyenik şartların sağlandığını belirtti.

“Pandemi kurallarına uyalım”
Korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı öncesinde tedbirleri artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak Kurban Bayramında hemşehrilerimizin hijyenik ve güzel şartlarda hem kurbanlığını alması hem de kesimlerini sağlıklı ortamlarda yapması için gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Kurban Bayramında 42 adet kesim, bir adette satış noktamızda vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Çırmıhtı Mollakasım Mahallemizdeki Güreş Sahamızın yan tarafına kurduğumuz satış ve kesim yerimizde ki son çalışmaları yerinde inceliyoruz, ekiplerimiz hem buranın hem de diğer noktalarımızda pandemi kurallarına uygun olarak kaliteli ve güzel hizmetler sunmak adına hazırlıklarını tamamladılar. Kurban ibadetinin Kurban Bayramının manevi iklimine uygun ortamlarda yapılması adına gereken tedbirleri aldık. Sokak, cadde ve mahalle aralarında kesimlerin yapılmaması içinde ekiplerimiz sürekli görev başında olacaklardır. Valiliğimiz bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yaptı, kurallara uymayanlara kanunlar çerçevesinde cezalar verilecektir. Belediye olarak bu konuda asla taviz vermeyeceğiz, ekiplerimiz bayram süresince ilçemizin dört bir tarafında incelemelerde bulunacaktır. Hemşehrilerimizden ilan ettiğimiz temiz, güzel ve güvenli ortamlarda kurban ibadetlerini yapmalarını istiyoruz. Satış ve kesim yerlerinde el dezenfektanları bulundurulacak olup, alanlarımıza maskesiz kimseyi almayacağız, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek ve pandemi tedbirlerini harfiyen uygulayacağız. Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz kesim yerlerinde dezenfektan çalışmalarına önem verip, çöp konteynerlerini sürekli parfümlü sularla yıkayacaklar. Kurban ibadetini yapan değerli hemşehrilerimize her yıl olduğu gibi yine kurban poşetlerini vereceğiz. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde, pandemi kurallarına uyarak güzel bir bayram yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bir kez daha tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu.

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