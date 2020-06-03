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Yeşilyurt’ta mahallelerin çehresini değiştiren yeni yatırımlar

MALATYA HABERLERİ  | 03.06.2020 15:16 | Son Güncelleme

Yeşilyurt ilçesinde sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’taki bütün mahallelerimizi güzelleştirme ve değiştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçeye bağlı Şeyhbayram Mahallesi Elalmış sokakta gerçekleşen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt ilçesinde sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’taki bütün mahallelerimizi güzelleştirme ve değiştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçeye bağlı Şeyhbayram Mahallesi Elalmış sokakta gerçekleşen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilyurt’un 82 mahallesinin tamamında hizmet seferberliğinin devam ettiğinin altını çizen Başkan Çınar, vatandaşlara verdikleri tüm sözleri yerine getiren bir yönetim anlayışıyla ilk günkü heyecanlarını koruyarak hizmet yolculuğuna emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. Yolların halkın temel ihtiyaçlarından birisi olduğunu dile getiren Çınar, “Çeşitli sanayi alanlarının olduğu, ticaretin çok hızlı yaşandığı, insan ve araç trafiğinin yoğunlaştığı ilçemizdeki ulaşım ağını daha güçlü kılmak için yatırımlarımızı geleceğe dönük, planlı ve sağlıklı bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemizin en kalabalık, en hareketli bölgelerinden olan Şeyhbayram mahallemizde ki Elalmış sokak’ta bulunan 200 metrelik yolumuzun standartını yükseltip, trafik akışının hızlı ve güvenli olması için ekiplerimiz fınısherle sıcak asfalt serimi yapıyorlar" dedi. Yaptıkları hizmetlerin geleceğe dönük olması ve nitelik seviyesinin yüksek olmasına ayrı bir önem verdiklerini de ifade eden Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Alt yapı çalışmaları tamamlanan bütün yollarımızı sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımızla konforlu hale getiriyoruz. Bir yandan fiziksel yatırımlarımız diğer taraftan sosyal, kültürel, çevresel ve temizlik hizmetlerimizle mahallelerimizin çehresini baştan aşağıya değiştiriyoruz. Mahallelerimizin kalite standardı yüksek yatırımlarımızla güzelleştikçe Yeşilyurt’umuzda ki yaşam kalitesi de o seviyede artmaktadır. Yollarımızın kalitesini yükseltiyoruz, kaldırımlarımızı düzenliyoruz, yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyoruz, aydınlatmalar, peyzaj yenileme ve çevre düzenlemelerimizle cedde ve sokaklarımızı modern bir görüntüye ulaştırıyoruz. Hemşerilerimizin de hizmetlerimizden memnun oldukları görmek bizi daha fazla hizmet üretmeye ve çalışmaya teşvik etmektedir. İlçemizin bütün yerleşim alanlarında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini görebilirsiniz. Çünkü bizler gönülden çalışıyoruz, sahada özverili ve gayretle çalışan bir ekibimiz var, hepsine teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizi gelişi güzel değil belli bir koordinasyon ve planlama halinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Dur durak bilmeden ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Kıymetli hemşerilerimizin daha güzel şartlarda hayatlarını sürdürmelerine, kaliteli yaşam olanaklarına sahip olmaları adına gece gündüz demeden çalışmaya, verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.”

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