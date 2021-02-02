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Yeşilyurt’un ünlü kiraz yaprağı sarması anlatıldı

02.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Ünlü sinema sanatçısı Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu ‘TRT-1 Tanıtım Gecesi’ yayınında, Malatya’lı bir ailenin hayatından kesitlerin yer aldığı Türkan Hanımın Konağı dizisinin tanıtım bölümünde, Yeşilyurt Mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olup, ‘Padişah Yemeği’ olarak bilinen Kiraz Yaprağı Sarması anlatıldı.Yeşilyurt Belediyesinin girişimleri neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Kiraz Yaprağı Sarması, TRT-1 Tanıtım Gecesinde ön plana çıkartıldı.‘TRT-1 Tanıtım Gecesi’ yayınını sunan ünlü sinema sanatçısı Engin Altan Düzyatan, Türkan Hanımın Konağı dizisi yönetmeni ve oyuncularıyla yaptığı görüntülü bağlantı sırasında, dizinin farklı bölümlerinde tanıtımı yapılan Kiraz Yaprağı Sarmasını çok beğendiğini ifade etti.Sanatçı Düzyatan yayın sırasında “ Türkan Hanım her şeyden önce sizden Kiraz Yaprağı Sarması istediğimi baştan belirtmek istiyorum.

Ünlü sinema sanatçısı Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu ‘TRT-1 Tanıtım Gecesi’ yayınında, Malatya’lı bir ailenin hayatından kesitlerin yer aldığı Türkan Hanımın Konağı dizisinin tanıtım bölümünde, Yeşilyurt Mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olup, ‘Padişah Yemeği’ olarak bilinen Kiraz Yaprağı Sarması anlatıldı.
Yeşilyurt Belediyesinin girişimleri neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Kiraz Yaprağı Sarması, TRT-1 Tanıtım Gecesinde ön plana çıkartıldı.
‘TRT-1 Tanıtım Gecesi’ yayınını sunan ünlü sinema sanatçısı Engin Altan Düzyatan, Türkan Hanımın Konağı dizisi yönetmeni ve oyuncularıyla yaptığı görüntülü bağlantı sırasında, dizinin farklı bölümlerinde tanıtımı yapılan Kiraz Yaprağı Sarmasını çok beğendiğini ifade etti.
Sanatçı Düzyatan yayın sırasında “ Türkan Hanım her şeyden önce sizden Kiraz Yaprağı Sarması istediğimi baştan belirtmek istiyorum. Kültürümüzün motiflerini, bize özgü yemeklerimizi dizi içerisinde tanıtıyorsunuz, iyi bir yayın dönemi dilerim” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt Belediyesinin girişimleri neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Yeşilyurt Mutfağının doyumsuz lezzetlerinden Kiraz Yaprağı Sarması yemeğinin tanıtım aşamasında desteklerini esirgemeyen TRT Yönetim Kuruluna, Türkan Hanımın Dizisi ekibine ve Sanatçı Engin Altan Düzyatan’a teşekkürlerini gönderdi.
Malatya’lı bir ailenin hikâyesinin anlatıldığı ‘Türkan Hanımın Konağı’ dizisinin bir bölümünde Kiraz Yaprağı Sarmasının tarifi, yapılışı ve sunumu hakkında gerekli bilgilerin izleyicilere aktarıldığını belirten Çınar, “ TRT-1 Tanıtım Gecesi yayını sırasında Türkan Hanımın Konağı Dizisinin setine yapılan bağlantı sırasında, programı sunan çok değerli sinema sanatçımız Engin Altan Düzyatan’ın Kiraz Yaprağı yemeğimizden övgüyle bahsetmesi bizi mutlu etmiştir. Bilindiği üzere Belediyemizin girişimlerinin ardından ünlü yemeğimizin Coğrafi İşaret Tescil Belgesini de almıştık. Türkan Hanımın Konağı dizisinin değerli yapım ekibi daha önce padişah yemeği olarak ta bilinen ünlü yemeğimizin tanıtımını yapmıştı. Yayından sonra çok güzel geri dönüşler aldık, kendilerine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi bir kez daha gönderiyorum. Diriliş Ertuğrul dizisindeki üst düzey performansıyla milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen çok kıymetli sanatçımız Engin Altan Düzyatan’a da Kiraz Yaprağı Sarmamızı göndermeye hazırız. Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun ünlü bir yemeği olan Kiraz Yaprağı sarmamızın geniş kesimlere tanıtılmasında ve aktarılmasında desteklerini bizlerden esirgemeyen başta TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren başta olmak üzere, Türkan Hanımın Konağı Dizisi Yapım Ekibine ve Sanatçımız Engin Altan Düzyatan’a, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzdan saygılarımı ve şükranlarımı gönderiyorum” diye konuştu.

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