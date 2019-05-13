Yeşim Ceren Bozoğlu içini döktü: Dibe vurdum

Yeşim Ceren Bozoğlu yaşadığı ihaneti ve iflas sürecini anlattı. Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kiloya çıkınca 2016'da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Üç yılda 58 kilo zayıflayıp 52'ye düşen oyuncu, Seyhan Erdağ'ın YouTube'daki programına konuştu.

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

''Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış.

Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım.'

110 kiloya kadar çıkmıştım. İşsizdim, param yoktu, ama gururum çoktu. Yardım talep etmeyi bilmiyordum. Dibe vurdum, sıfır noktasını gördüm. Yaşadıklarım tam bir sınavdı.

Bu zorlu süreç sonrasında birden içe dönüş operasyonu başlattım. Kendimi deli gibi işe verdim. Yeşim'e ait özel hiçbir alan bırakmadan gece-gündüz çalıştım.

Dertleri, kiloları, o günleri geride bıraktım. Şimdi arada bir hatırlayıp ‘Şükürler olsun’ diyorum."

