YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yetimlere farkındalık için Malatya'dan, Bursa'ya bisikletle gidiyor

Yetimlere farkındalık için Malatya'dan, Bursa'ya bisikletle gidiyor

MALATYA HABERLERİ  | 16.09.2020 18:07 | Son Güncelleme

Yetimlere farkındalık için Malatya'dan, Bursa'ya bisikletle gidiyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan, Bursa'ya gitmek için yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kılıç'ın arkasında "yetim gülerse dünya güler ve her kalbe bir yetim, kalpler yetim kalmasın" yazan tişörtle Bursa'ya doğru bisikletiyle yola çıktığı belirtildi.

Kılıç'ın bisikletiyle Bursa'ya kadar yaklaşık 20 gün boyunca pedal çevireceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Derin, vakıf olarak onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime sahip çıkmaya çalıştığını kaydetti.

Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere destek olmaya çalışacaklarını belirten Derin, "İstiyoruz ki kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşasınlar. Ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabalarının yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için de yetimhaneler inşa ediyoruz. İHH olarak yetimler için zaten birçok projeye imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İhsan Kılıç da yetimlerin dünya genelinde zor şartlarda hayatını sürdürdüğünü kaydetti.

Yetimler için bir şeyler yapmak istediğini ve bu nedenle Bursa'ya bisikletle gitmeye karar verdiğini anlatan Kılıç, "Bir nebze farkındalık yaratabilirsem ne mutlu bana. Yetimler için bir şeyler yapmak her insanın olduğu gibi benim de insani görevlerim arasında." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Malatya Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:27
İkindi
15:56
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Başak Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.