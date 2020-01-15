Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan ünlü futbolcu Oli McBurnie'ye olay mesaj

Yetişkin film yıldızı Elle Brooke, Sheffield United'ın West Ham United'ı 1-0 yendiği maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü atan Oli McBurnie'ye verdiği yanıtla gündem yarattı.

"HAFTA SONUNUN TADINI ÇIKARACAKSIN"

Brooke, "3 puan ve 1 gol. Hafta sonunun tadını çıkarın" tweetini atan McBurnie'nin mesajını alıntılayarak "Hepimiz biliyoruz ki sen de kendi hafta sonunun tadını çıkaracaksın" yazdı ve bir sonraki tweetinde öpücük attı.

Bu mesajların ardından iki ismin hafta sonunu birlikte geçirecekleri iddia edildi.

