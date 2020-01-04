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  4. Sivasspor deplasmanda 12 puan topladı

Sivasspor deplasmanda 12 puan topladı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 04.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk devresini 37 puanla lider bitiren DG Sivasspor, iç sahaya oranla deplasmanda başarısız bir grafik çizdi.

Sivasspor deplasmanda 12 puan topladı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas ekibi, bu sezon deplasmanda yaptığı 8 lig maçının 3’ünden galibiyetle 3’ünden beraberlikle ve 2’sinden de mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde de ise 11 gol gördü.

Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ile 12 puan alırken, sahasında ise 8 galibiyet, 1 de beraberlikle ile 25 puan toplayabildi. Yiğidolar, deplasmanda sadece üç büyüklerden Galatasaray’a 3-2 mağlup olmuştu. Demir Grup Sivasspor sahasında üç büyüklerden Beşiktaş’ı 3-0 ve Fenerbahçe’yi 3-1 yenmişti.

İÇ SAHADA BAŞARILI BİR GRAFİK

Deplasmanda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayan Sivasspor, sahasında ise başarılı bir grafik sergiledi. İç sahada yaptığı 9 maçın 8’inden galibiyetle, 1’inden beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 2 puan toplayabildi. İç sahada Demir Grup Sivasspor, 9 maçta rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde de 5 gol gördü.

Sivasspor’un deplasmanda en farklı skorla ayrıldığı maç, 4-1 mağlup ettiği ezeli rakibi Kayserispor maçı oldu. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında deplasmanda ezeli rakibi Kayserispor’a 4-1 yenen Sivasspor, rakibi ile ikinci devre de iç sahada karşı karşıya gelecek.

SİVASSPOR'UN BU SEZON DEPLASMANDA OYNADIĞI 8 LİG MAÇINDA ALDIĞI SKORLAR ŞÖYLE:

Çaykur Rizespor - Sivasspor: 2-1

Medipol Başakşehir - Sivasspor: 1-1

Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

Galatasaray - Sivasspor: 3-2

Denizlispor - Sivasspor: 0-2

Kayserispor - Sivasspor: 1-4

Yeni Malatya - Sivasspor: 1-3

Gençlerbirliği - Sivasspor: 2-2

(İHA)

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Rıza Çalımbay DG Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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