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Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu! Abdurrahim Albayrak listede var mı?

28.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday Yiğit Şardan oldu. Şardan ve ekibi listesini Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na verdi.

Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu! Abdurrahim Albayrak listede var mı?

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde adaylar çoğalıyor. Sarı-kırmızılıların 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu.

LİSTEDE ABDURRAHİM ALBAYRAK DA YER ALIYOR!

Mustafa Cengiz'in seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından mevcut yönetimden bazı isimlerin Yiğit Şardan'ın listesine girebileceği ifade edilmişti. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Şardan'ın listesinde yer aldığı öğrenildi.

İŞTE YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Yönetim kurulu asil üyeler
Özcan Çetinsoy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul

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seçim Galatasaray Futbol Kulübü
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