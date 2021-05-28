Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu! Abdurrahim Albayrak listede var mı?

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde adaylar çoğalıyor. Sarı-kırmızılıların 6. başkan adayı Yiğit Şardan oldu.
Mustafa Cengiz'in seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından mevcut yönetimden bazı isimlerin Yiğit Şardan'ın listesine girebileceği ifade edilmişti. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Şardan'ın listesinde yer aldığı öğrenildi.
Yönetim kurulu asil üyeler
Özcan Çetinsoy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul
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