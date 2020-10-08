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Yıkım çalışmalarına başlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız oldukları tespit edilen Hüseyin Kıvrıkoğlu Ticaret Meslek Lisesi ve Zafer İlkokulu binalarının bir bölümünde yıkım çalışmalarına başlandı.Bozüyük Ticaret Meslek Lisesi olarak eğitim hayatına başlayan ve 23 Mayıs 2001 tarihinde Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Ticaret Meslek Lisesi olarak mevcut binasında eğitim öğretime devam eden ve en son olarak da Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını alan okulun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız oldukları tespit edilen Hüseyin Kıvrıkoğlu Ticaret Meslek Lisesi ve Zafer İlkokulu binalarının bir bölümünde yıkım çalışmalarına başlandı.
Bozüyük Ticaret Meslek Lisesi olarak eğitim hayatına başlayan ve 23 Mayıs 2001 tarihinde Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Ticaret Meslek Lisesi olarak mevcut binasında eğitim öğretime devam eden ve en son olarak da Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını alan okulun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Okul öğrencileri eğitim öğretime Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu çatısı altında devam ediyorlar.
Yine Yediler Mahallesi’nde bulunan Zafer İlkokulu’nun bir binasının da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldığı kaydedildi. Buradaki öğrencilerinde okula ait diğer binalarda eğitim öğretime devam edecekleri öğrenildi.
İl Özel İdaresine teslim edilen okulların yıkım çalışmalarına başlandı.

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Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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