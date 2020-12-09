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Yıkım kararı çıkan apart otel boşaltılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 09.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkan apart otel, belediye ve polis ekipleri tarafından boşaltılıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkan apart otel, belediye ve polis ekipleri tarafından boşaltılıyor. Apart otelin odalarını tek tek gezen ekipler, müşterilerin oteli terk etmelerini istedi.
Kemeraltı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yer alan dört katlı apart otel için depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkım kararı çıktı. Marmaris Belediyesi ekipleri yıkım kararını 15 gün önce otel sahiplerine tebliğ etti. 27 yıllık binanın yıkımı için yapılan tebliğ süresinin dolmasının ardından bugün belediye ekipleri polis eşliğinde apart otele geldi. Apart otelin boşaltılmadığını gören ekipler tek tek odaları gezerek müşterilere uyarılarda bulundu. Apartta kalan yerli ve yabancı müşteriler karşılarında polis ve belediye ekiplerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı otel müşterileri ise binanın depreme dayanıklı olduğunu ifade ederken, bina sahipleri ve müşteriler ile belediye görevlileri arasında yıkım kararı yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşandı.
Belediye ekipleri ayrıca oteldeki eşyaları dışarıya çıkararak oteli boşaltmaya başladı.

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