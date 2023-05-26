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Yıkımı film gibi izlediler

26.05.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, vatandaşlar 8 katlı iş hanının yıkımını film gibi izledi.

Yıkımı film gibi izlediler

Şubat depreminde ağır hasar alan Demokrasi Parkı karşı tarafındaki 8 katlı Selçuklu İş Hanının yıkım kararı alındı. Özel bir firma tarafından iş makineleriyle önce binanın bazı kolanları parçalattırıldı. Polis ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede vatandaşlar, binanın yıkım çalışmalarını filim izler gibi izledi.

Yoldan geçen vatandaşlar binanın yıkım anlarını cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Bazı kolanları iş makinesiyle parçalanan 8 katlı Selçuklu İş Hanının bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Yoğun tozun yükseldiği yıkım alanında vatandaşlar toza da aldırış etmeden filim izler gibi yıkım çalışmalarını izledi. Binanın ayakta kalan kısmının da çökmesi için ise yine firma görevlileri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi.

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