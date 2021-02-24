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Yıl sonuna tamamlanması planlanan gölet üreticiye ek gelir sağlayacak

24.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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DSİ tarafından yarısı tamamlanan ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Manisa’nın Demirci ilçesindeki Düveli Göleti tamamlandığında üreticiye yıllık 1.6 milyon TL ek gelir sağlayacak.Manisa Demirci’de 1000 dekar araziye can suyu sağlayacak Güveli Göleti’nin yarısının inşası tamamlandı.

DSİ tarafından yarısı tamamlanan ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Manisa’nın Demirci ilçesindeki Düveli Göleti tamamlandığında üreticiye yıllık 1.6 milyon TL ek gelir sağlayacak.
Manisa Demirci’de 1000 dekar araziye can suyu sağlayacak Güveli Göleti’nin yarısının inşası tamamlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan gölet bölge üreticisine yaklaşık 1.6 milyon TL ek gelir sağlayacak
Son yıllarda özellikle meyvecilik sektörünün gözbebeği haline gelen Manisa’nın Demirci ilçesinde Güveli Göleti’nin inşası 2021 yılı sonuna bitiyor. 1000 dekar araziyi basınçlı borulu sistemle sulayacak projenin yarısının inşasını bitirdiklerini kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, hedeflerinin yıl sonuna kadar yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşarak, inşaatı bitirmek olduğunu söyledi.
Göletin gövde dolgu çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Çınar, “Gövde dolgusu imalatlarının yaklaşık yüzde 46’sını bitirdik. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız ve yıl sonuna kadar Güveli Göleti’nin inşasını tamamen bitirerek su tutmak istiyoruz. Ayrıca sulama projesi içinde inşaat ihalesine çıkacağız.” diye konuştu
Temelden yüksekliği 31 metre olacak Demirci Güveli Göleti’nin gövdesi için toplam 240 bin metreküp dolgu yapılacağının altını çizen Birol Çınar, göletin 690 bin mmetreküp su tutma kapasitesine sahip olacağını vurguladı.

“Hem çiftçi hem Türkiye kazanacak”
Son dönemde özellikle meyvecilik alanında haklı bir üne kavuşan Demirci’de Güveli Göleti hizmete girdiğinde sulama maliyetlerinin de düşeceğini kaydeden Çınar, “Tarla ve bahçelerde verimlilik artacak, bölgedeki ürün çeşitliliği gelişecek. Yaklaşık 1000 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak proje bölge üreticisine 2021 yılı rakamlarıyla ortalama 1.6 milyon lira daha fazla kazandıracak.” dedi.

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