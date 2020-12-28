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Yılbaşı öncesi alkollü içki satış yerleri denetlendi

ANTALYA HABERLERİ  | 28.12.2020 18:06 | Son Güncelleme

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşına sayılı günler kala ilçe genelinde alkollü içki satış yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşına sayılı günler kala ilçe genelinde alkollü içki satış yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bakanlığın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlere Korona virüse karşı uyulması gereken hususlar, asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.
İlçe Müdürü Selda Sert, “Öncelikle tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, işyeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları büyük önem arz etmektedir. Bu konuda İlçe Müdürlüğümüz görevlileri gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara daha fazla dikkat edilmektedir” dedi

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