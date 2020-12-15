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Yılbaşına sayılı günler kala hediye seçme teleşına düşünler için alternatif hediye seçenekleri!

Seray Üstün Seray Üstün 15.12.2020 17:56 | Son Güncelleme:
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Yılbaşına sayılı günler kala hediye seçme teleşına düşünler için alternatif hediye seçenekleri!

2020 yılı tüm dünya için yeni bir düzenin başlangıcını ifade etti. Koronavirüs pandemisi gölgesinde geçen 2020 yılında bazı alışkanlıklarımız devam ediyor. Noel coşkusunun tüm dünyada etkisini göstermesiyle beraber hediye çılgınlığı geri geldi. Sizler için yılbaşına sayılı günler kala sevdiklerinize alabileceğiniz hediye önerilerini derledik. Pamuk eller cebe...

‘2020 yılı artık bitsin’ derken son demlerine büyük bir sürat ile yaklaştık. 2020 yılının bitmesine 2 haftadan az bir süre varken bir de hediye düşünme derdiyle uğraşmamınız adına alternatif seçenekleri hazırladık.

KOLYE

kolye

Klişe olmasıyla beraber alışmış şeyler her zaman kötü değildir. Bu nedenle ilk olarak listemizde kolye seçeneği yer alıyor. Partneriniz, anneniz ya da sevdiğiniz yakın bir kız arkadaşınız için yeni yıl hediyesi olarak kolye alabilirsiniz. Zarif bir kolyeyi beğenmeyecek bir kadın daha tanımıyoruz.

BİLGİSAYAR OYUNU

bilgisayar oyunu

Erkek arkadaşınız daha mutlu edecek bri hediye daha düşünemiyoruz. Hele ki çıkışını günler, saatler, dakikalara kadar saydığı bir bilgisayar oyunu onun bütün yelkenlerinin suya inmesini sağlayacaktır. Ancak bu hediyeyi verdiğinizde baştan oyun oynayacağı saatleri konuşmanızı tavsiye ederiz.

KAHVE FİNCANI/KUPA

kupa

Çoğu kişi sabahları uyku sersemliğini atmak için ilk olarak kahve içmeyi tercih eder. Bu nedenle yeni yılda kahve fincanı ya da kupa almak her gün sizi hatırlamasına yardımcı olabilir. Hediyeyi biraz daha kişiselleştirmek istiyorsanız kendi fotoğrafınızın olduğu bir bardak tasarlatabilirsiniz.

FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ

çerçeve

Yeni bir yıla girerken anılarınızı geride bırakmak belki de ne üzüldüğünüz şey olacaktır. Bu nedenle anılarınızın da sizinle yaşaması adına güzel günleri anımsatan fotoğrafların konulabileceği bir çerçeve en değerli hediye olacaktır. Dilerseniz bu çerçeveleri kendinizde evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.

KAR KÜRESİ

kar küresi

Yeni yılın en bilinen sembollerinden biri kardır. Alacağınız kar küresi ile yeni yıl coşkusunu evinize taşıyabilirsiniz. Üstelik ışıklı ve müzikli seçenekleriyle hediyenizi kişiselleştirebilirsiniz.

ÇAM AĞACI

çam ağacı

Yeni yılın bir diğer önemli simgesi ise şüphesiz çam ağacıdır. Evinizde yer olmaması bu ritüeli gerçekleştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Minyatür bir çam ağacı ya da ışıklı bir çam ağacı görseli işinizi görecektir.

ALBÜM

albüm

“Yılbaşında çerçeve almak çok klişe ve bizim anılarımız için yeterli değil” diyorsanız sizlere albüm seçeneğini sunuyoruz. Üstelik bu albüme yazacağınız küçük notlarla sevdiğiniz kişilerin yüzünü gülümsetebilirsiniz.

PELUŞ OYUNCAK

peluş

Yılbaşında çocuk ruhunu ortaya çıkartmak isteyenler için peluş oyuncaklar bir numaralı tercih olmaya devam ediyor. Yumuşacık dokuları ve pofuduk yapılarıyla aldığınız peluş oyuncaklar hediye ettiğiniz kişinin içini ısıtacak.

PARFÜM

parfüm

Değer verdiğinizi kişinin kokusunu bildiğinizi göstererek parfüm hediye edebilirsiniz. Kokunun önemini unutmayın. Çünkü kokular bütün anıların canlanmasını sağlayan en büyük tetikleyicidir.

KİTAP

kitap

Kitap hediye etmek biraz soğuk ve mesafeli bir tavır olarak gözükebilir. Ancak sevdiğiniz kişiye bir şiir kitabı hediye ederseniz romantizmin kapıları birden bire açılır. Size tavsiyemiz kitabın içinden bir şiir ezberlemeniz olacak.

MUM

MUM

Mum yılbaşı coşkusunun iliklerine kadar hissedildiği semboller arasında yerini alıyor. Hediye ettiğiniz kişinin odasını ısıtacak tatlı bir mum yüzünün gülümsemesine yardımcı olur.

HAYIRSEVER YARDIMLAR

bağış

Bu yılbaşında yakınlarınızı, tanımadığınız başka insanlara ve hayvanlara iyilikler ve güzellikler hediye ederek sevindirebilirsiniz. İyiliğin -ne mutlu ki- bulaşıcı olduğuna ve güzelliklerin bu sayede katlanarak artacağına inancı olanlar için önerilerimize göz atabilirsiniz.

SARILMA YASTIĞI

SARILMA YASTIĞI

Çevrenizde yalnız insanlar varsa ve evde vakit geçirmeyi seven rahatına düşkün kişilere göre bu yastıklar biçilmiş kaftan olacak. Hem esprili hem de şaşırtıcı bu hediye biraz sinir uçlarıyla da oynayabilir aman dikkatli olun.

ATKI/BERE/ELDİVEN

atkı bere eldiven

Kış aylarının gelmesiyle beraber bu üçlü tam bir kurtarıcı olacak. Kıyafet almanın hediye konusunda risk yarattığını düşünenler bu fikir tam size göre! Hatta atkı, bere ve eldivenleri kendiniz örmeyi deneyebilirsiniz.

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