Yılbaşına sayılı günler kala hediye seçme teleşına düşünler için alternatif hediye seçenekleri!

‘2020 yılı artık bitsin’ derken son demlerine büyük bir sürat ile yaklaştık. 2020 yılının bitmesine 2 haftadan az bir süre varken bir de hediye düşünme derdiyle uğraşmamınız adına alternatif seçenekleri hazırladık.

KOLYE

Klişe olmasıyla beraber alışmış şeyler her zaman kötü değildir. Bu nedenle ilk olarak listemizde kolye seçeneği yer alıyor. Partneriniz, anneniz ya da sevdiğiniz yakın bir kız arkadaşınız için yeni yıl hediyesi olarak kolye alabilirsiniz. Zarif bir kolyeyi beğenmeyecek bir kadın daha tanımıyoruz.

BİLGİSAYAR OYUNU

Erkek arkadaşınız daha mutlu edecek bri hediye daha düşünemiyoruz. Hele ki çıkışını günler, saatler, dakikalara kadar saydığı bir bilgisayar oyunu onun bütün yelkenlerinin suya inmesini sağlayacaktır. Ancak bu hediyeyi verdiğinizde baştan oyun oynayacağı saatleri konuşmanızı tavsiye ederiz.

KAHVE FİNCANI/KUPA

Çoğu kişi sabahları uyku sersemliğini atmak için ilk olarak kahve içmeyi tercih eder. Bu nedenle yeni yılda kahve fincanı ya da kupa almak her gün sizi hatırlamasına yardımcı olabilir. Hediyeyi biraz daha kişiselleştirmek istiyorsanız kendi fotoğrafınızın olduğu bir bardak tasarlatabilirsiniz.