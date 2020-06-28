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Yılda 25 bin ton doğal taş, nakış gibi işleniyor

SAMSUN HABERLERİ  | 28.06.2020 13:03 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası’nda yılda 25 bin ton doğal taş nakış gibi işlenerek şehir mobilyasına dönüştürülüyor.Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası, Türkiye’deki belediyelere de rol model oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası’nda yılda 25 bin ton doğal taş nakış gibi işlenerek şehir mobilyasına dönüştürülüyor.
Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası, Türkiye’deki belediyelere de rol model oluyor. Hayal gücü ile sınırlı binlerce dekoratif eserin üretiminin yapıldığı tesisteki çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, “Son 3 yılda makine ve araç parkurunu genişlettiğimiz tesisimizde Türkiye’nin birçok iline granit taştan oluşan eserlerimizi gönderiyoruz. Nebiyan Dağı’ndan çıkan siyah granite vatandaşlarımızın da talepleri arttı. Talepler doğrultusunda bahçelerde kullanılmak üzere mangal, şömine, sallanan sandalye gibi ürünler de üretebiliyoruz. Tesiste büyük kaya parçalarını gelişmiş makineler ile keserek istediğimiz boyutta üretim sağlıyoruz. Sipariş üzerine firmalara, kişilere ve belediyelere satış yapıyoruz. Mobilya ve tasarım konusunda insanların ilgisini çeken ürünlerimiz şehirleri ve bahçeleri süslüyor" dedi.

“Diğer belediyelere rol model oldu”
Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası’nın diğer belediyelere de rol model olduğunu belirten Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, şunları söyledi:
“Türkiye’nin birçok belediyesinden tesisimizi incelemeye geliyorlar. Bizim için gurur verici. ‘Biz başardık siz de başarabilirsiniz’ diyerek destek oluyoruz. Belediye eli ile böyle tesisin kurulması ayrıca onur verici. Özel sektör haricinde kamuda da bu işin yapılacağını gösterdik. Kentimizin ihtiyaç duyduğu mobilyaları üreterek büyük bir ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Biz sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil çevre belediyelerimizin özel projelerine buradan bedeli karşılığında malzeme verebiliyoruz. Piyasa değerinin altına bu çalışmaları imal ediyoruz."

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