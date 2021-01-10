Yıldırım Belediyesi’nden Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerine online konser

Yıldırım Belediyesi, pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinden sürdürmek zorunda kalan Engelsiz Yaşam Okulu öğrencileri için online moral konseri gerçekleştirdi. 500 kişinin katıldığı konser ile engelli bireylerin moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Bütün gayretimiz yüzlerdeki tebessümün sebebi olabilmek” dedi.

Yıldırım Belediyesi, pandemi nedeniyle eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan Engelsiz Yaşam Okulu öğrencilerine moral vermek için online konser düzenledi. Çocukların motivasyonlarını yükseltmek ve mutlu olmalarını sağlamak için moral konserini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin etkinliğine yaklaşık 500 kişi katıldı.

Konsere katılan öğrencilerin mutluluklarını görmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Salgın öncesinde öğrencilerimiz birebir eğitim görürken şu anda onlara online eğitimler ile ulaşıyoruz. 2020 yılı onlar için çok zor geçti. Biz de çocuklarımızın eğlenmelerini sağlamak ve kısa bir anlığına da olsa onlara bu süreci unutturmak istedik. Amacımız engelli bireylere moral ve motivasyon yüklemekti. Yüzlerindeki tebessümün sebebi olabilmek için bütün gayretimiz. Çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

Öğretmenlerinin onlar için çaldığı müziklere ritim tutan öğrenciler, konser sonunda hocalarına ve bu etkinliğin düzenlenmesine vesile olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ettiler.



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