Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti

Futbolcuyla anlaşan İtalyan ekibinin, Ankara temsilcisiyle de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Yıldırım Mert Çetin'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gole imzasını atmıştı.
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