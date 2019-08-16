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Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 16.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'da sağlık kontrolünden geçirildi.

Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti

Futbolcuyla anlaşan İtalyan ekibinin, Ankara temsilcisiyle de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenilirken, resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. Yıldırım Mert Çetin'in 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gole imzasını atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Mert Çetin roma Spor Toto Süper Lig

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