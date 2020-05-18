YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yıldırım’da metruk yapılar yıkılıyor

Yıldırım’da metruk yapılar yıkılıyor

BURSA HABERLERİ  | 18.05.2020 15:24 | Son Güncelleme

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, metruk binaları yıkarak madde bağımlılarının mekanı olmasını önlüyor.Yıldırım Belediyesi, atıl durumda bırakıldığı için madde bağımlıların yuvası haline gelen ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yerlerin yıkımına aralıksız devam ediyor.

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, metruk binaları yıkarak madde bağımlılarının mekanı olmasını önlüyor.
Yıldırım Belediyesi, atıl durumda bırakıldığı için madde bağımlıların yuvası haline gelen ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yerlerin yıkımına aralıksız devam ediyor. İlçede metruk halde bulunan, vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehdit eden kullanılamaz durumdaki yapılar, gelen şikayetler doğrultusunda tespit edildikten sonra zabıta eşliğinde yıkılıyor. Çalışmalar kapsamında Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Meydancık Mahallesi’nde bulunan bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.
Yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden metruk binaların yıkımına devam edileceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Görüntü kirliliğinin yanı sıra sosyal risklere de yol açan binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan bu binalar, bir süre sonra madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Zaman zaman çocukların oyun alanı olarak ta kullandığı yıkılmaya yüz tutan bu yapılar vatandaşların can güvenliği için tehlike de arz ediyor. Metruk yapıların bulunduğu mahallelerdeki aileler, çocukları için haklı olarak endişe ediyor. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak ev sahiplerinin iznini alarak yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem çarpık yapılaşmanın önüne geçiyor hem de vatandaşımızın huzurunu ön planda tutuyoruz. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini iletirlerse bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Bursa Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:38
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:22
Yatsı
22:00

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Beyoğlu Eczanesi
Nilufer
Çiğdem Eczanesi
Osmangazi
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Ekrem Eczanesi
Yildirim
Hayat Eczanesi
Yildirim
Karataş Eczanesi
Osmangazi
Merkez Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı

Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

BURULAŞ duyurdu: 1 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma eczacılara da ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.