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Yıldırım’da tapu sorunu çözülüyor

BURSA HABERLERİ  | 18.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, imar ve mülkiyet sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturma noktasında önemli adımlar attıklarını, bu sorunların çözümünün de başta doğalgaz olmak üzere imar kaynaklı altyapı problemlerini ortadan kaldıracağını söyledi.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şirinevler Mahallesi’ni Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuz Babacan ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, imar ve mülkiyet sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturma noktasında önemli adımlar attıklarını, bu sorunların çözümünün de başta doğalgaz olmak üzere imar kaynaklı altyapı problemlerini ortadan kaldıracağını söyledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şirinevler Mahallesi’ni Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuz Babacan ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte ziyaret etti. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Yılmaz, bugüne kadar kentsel dönüşüm süreçlerinin sekteye uğramasının en önemli nedeninin mülkiyet sorunu kaynaklı plan iptalleri olduğunu belirterek, bu durumun ise ancak kanuni bir düzenlemeyle çözüme kavuşabileceği kanaati oluşunca, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi’nde değişiklik yapılmasına öncülük ederek, kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin hazırlanmasına ve çıkarılmasına da katkı sağladıklarını hatırlattı. Bu yasal düzenlemeler ile parsel bazında iptale sebep olan mülkiyet sorunlarının çözümü için önemli bir adım adım atılmasına öncülük ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, Yıldırım’da ve Türkiye’de yılları bulan zaman kaybının önüne geçilerek tekrar tekrar uygulama yapma dönemin de sona ermiş olduğunun altını çizdi.
İlçe genelinde bu sorunun ortadan kalkmasıyla birçok mahallede süre gelen mülkiyet problemini ortadan kaldırmak adına harekete geçtiklerini işaret eden Başkan Oktay Yılmaz, “Değirmenönü’nde yeni imar planı düzenlemesi ile uzun yıllardır çözülemeyen hisseli parsel sahiplerini tapu belgelerine kavuşturduk. Karapınar Mahallesi’nin geleceğini kurtaracak imar uygulama çalışmalarında sona geldik. Karapınar 1. Etap’ta kontrol ve onay işlemleri sürerken, Karapınar 2. Etap’ta devam eden tapu tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında tapuları vatandaşlarımıza dağıtmayı planlıyoruz. Demetevler’de de imar uygulamalarında sona gelindi. Şirinevler Mahallemiz’in statüsünü sit alanı yapısından çıkararak önemli bir adım attık. Şimdi sırada imar uygulaması var. 2021 yılı içerisinde imar planı uygulaması yaparak tapu problemini bu bölgede de çözüme kavuşturacağız” dedi.
İmar kaynaklı sorunların başında gelen su, elektrik, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerini vatandaşlara ulaştırmak adına AK Parti Hükümetlerinin yakın geçmişte gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda su ve elektrik probleminin çözüme kavuştuğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “İlçemizin imar planına dahil olmayan birçok noktasında elektrik ve su abonesi olamayan hemşehrilerimiz vardı. Halka hizmeti kendine şiar edinen davanın mensupları olarak Yerel yönetimler ve Merkezi Hükümetimizin yoğun mesaileri ile insanlarımızın su ve elektrik sorununu ortadan kaldırdık. Şirinevler’de de binin üzerinde hane bu hizmetten faydalandı. Doğalgazı da bu mahallelerimizle buluşturmak adına öncelikle bir kanuni düzenleme gerekiyor. Bu kanuni düzenleme noktasında pandemi dönemi öncesinde çalışmalarımıza başlamıştık. Ancak salgın süreci ve TBMM’nin Ağustos ve Eylül aylarında tatilde olması nedeniyle çalışmalarımız biraz uzamış oldu. Ancak 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılının başlaması ile birlikte TBMM İnsan Haklarını Koruma Komisyonu Başkanımız Sayın Hakan Çavuşoğlu’nun öncülük ettiği çalışma doğrultusunda kanuni düzenlemenin yapılması adına hazırlanan önerge TBMM’de komisyona sunuldu. Kanuni çalışmalar tamamlandığında bizler de gereken çalışmaları yürüteceğiz” diye konuştu.
“Millet kaos değil, çözüm istiyor”
Su ve elektrikte olduğu gibi doğalgazda da çözümü yine buhükümetin gerçekleştireceğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Elektrik ve su sorununu nasıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Hükümetimiz ortadan kaldırdıysa, inşallah doğalgaz konusunda da gereken kanuni düzenlemeyi yaparak hemşehrilerimizin doğalgaza olan hasretini bitireceğiz. Birileri mal bulmuş mağribi gibi kaos peşinde koşarak hemşehrilerimizi yanıltma peşindeler. Gezi Parkı tarzı eylemlerle bu süreç yürütülmez. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletlerinde bu tür sorunlar kanuni düzenlemelerle çözülür. Bizler hemşehrilerimize hizmet tarafındayız. Büyükşehir Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, su faturaları ile ilçe belediyelerinin aldığı katı atık bedellerini tahsil etmeyeceğiz. Bu noktada mecliste ben de bunu ifade eden ilk belediye başkanı olarak, pandemi döneminde katı atık bedellerini hemşehrilerimizden tahsil etmeyeceğimizi dile getirmiştim. İlçe sakinlerimiz ekim ayı su faturalarında bu durumu görecekler. Bizler halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak görmeye ve hemşehrilerimiz için gereken doğru hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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