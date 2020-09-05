YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yıldırımlı raketler rakip tanımıyor

Yıldırımlı raketler rakip tanımıyor

BURSA HABERLERİ  | 05.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler katıldıkları organizasyonda başarı göstererek 1 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.Yıldırım Belediyespor amatör branşlarda madalyaları toplamaya devam ediyor.

Yıldırımlı raketler rakip tanımıyor

Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler katıldıkları organizasyonda başarı göstererek 1 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Yıldırım Belediyespor amatör branşlarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 22-26 Ağustos tarihleri arasında Mihraplı Tenis Kortları’nda gerçekleştirilen Büyükler Tenis Turnuvalarına katılan Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler Kaan Dönmez ve Melih Anavatan 16 karşılaşmada 13 galibiyet aldı. 45 sporcunun katıldığı ve birbirinden çekişmeli müsabakaların sonucunda kendi grubunda tüm maçlarını kazanarak finale yükselen Kaan Dönmez altın madalya, Melih Anavatan ise gümüş madalyanın sa0hibi oldu.
Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler elde ettikleri bu başarılarla toplamda 2 madalya kazanarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGalatasaraylı Diagne uslanmıyorGalatasaraylı Diagne uslanmıyor
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Milli takıma 3 sporcu daha
Milli takıma 3 sporcu daha
İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü
İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü

Bursa Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:28
Öğle
13:07
İkindi
16:45
Akşam
19:37
Yatsı
20:58

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi
Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
Bursa Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi
Bursa Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.