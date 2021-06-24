Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nın, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarına, 18 sporcu katılıyor.

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kampın 30 Haziran'da biteceğine işaret eden Çınar, "Geçen hafta Ankara'da milli takım seçmeleri oldu. Seçmeler neticesi 18 sporcumuzu kampa aldık. Gürcistan'da yapılacak olan şampiyona için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Gürcistan'dan madalyalarla dönmek istiyoruz." dedi.

Günde çift antrenman yaptıklarını aktaran Çınar, "Sabah güç ve kondisyon antrenmanı yaparken akşam teknik ve taktik antrenmanı yapıyoruz. Aramızda, Yıldız Kadınlar Boks Mili Takımı, Kadınlar Boks Milli Takımı'nın alt yapısında yetişen, Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme kotası alan sporcular var." diye konuştu.

