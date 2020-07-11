Yıldız Tilbe kimdir? Yıldız Tilbe’nin filmlere konu olacak hayat hikayesi!

Yıldız Tilbe kimdir? Yıldız Tilbe kaç yaşında? Yıldız Tilbe nereli? Yıldız Tilbe evli mi ya da Yıldız Tilbe Sezen Aksu arasındaki gerilimin nedeni ne? Magazin dünyasının şahsına münhasır kişiliği Yıldız Tilbe hayatı ve bilinmeyen başarı hikayesiyle merak ediliyor.

Yıldız Tilbe hayat hikayesi ve özel yaşamıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şöhret basamaklarını çıkmadan önceki yaşamı, Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikleri, evliliği, kızı, şarkıları, Uzay Hepari ile arasındaki sonu gelmeyen aşk kaçamağı gibi sorulara yanıt bulmak için Yıldız Tilbe biyografisi hazırladık. Yıldız Tilbe albümleri, Yıldız Tilbe şarkıları gibi arayışlara cevap bulmak üzere ünlü sanatçının dillere pelesenk olan parçalarını mercek altına aldık. Ama önce Yıldız Tilbe Twitter hesabından yaptığı paylaşım hakkında konuşalım… Yıldız Tilbe Magazin Gündeminde: Ayasofya Paylaşımları Yıldız Tilbe şarkıları için aşk konusu işlemeyi seçmiş ve müzik tarzı olarak pop müziği tercih etmesine rağmen zaman içinde arabesk, halk müziği ve sanat müziğine yönelmiştir. Aşk şarkılarının sevilen yıldızı Yıldız Tilbe Ayasofya için Twitter’da “Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmed’in ruhu huzura ermiştir. Allah’ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım. Fatih Sultan Mehmet’in bıraktığı şahsi vakıf mirası tekrar sahibine kavuştu, mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Orası Osmanlı’nın veya başka hiçbir kurum ya da kişinin değil, Fatih’indi. Sevindim valla. Ayasofya Bizans’ta ilen, Allah’ın evi olan ibadethane idi. Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allah’ın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi. Ayasofya ibadethanedir her dinde, bizde camiidir” ifadelerini kullanarak magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gelelim asıl sorulara: sosyal medya hesabından yaptığı Ayasofya çıkışıyla yeni bir gündemin fitilini ateşleyen Yıldız Tilbe babası nereli, Yıldız Tilbe annesi nereli, Yıldız Tilbe nerede doğdu?

Çocuk Yıldız: Yıldız Tilbe Doğum Yeri ve Tarihi Yıldız Tilbe doğum tarihi 16 Temmuz 1966 olarak bilinir. İzmir’in Gültepe semtinde doğan Yıldız Tilbe aslen Zaza ve Kürt kökenlidir. Maddi zorluklar içerisinde yaşayan 8 kişilik bir ailenin en küçük çocuğu olan Yıldız Tilbe çocukluğu boyunca Yadigar ismini kullanmıştır. Ailesi tarafından Yadigar olarak hitap edilen Yıldız Tilbe bu ismi sevmediği için hayatı boyunca bir daha asla tercih etmemiştir.

Yıldız Tilbe annesi Altun sayesinde Tunceli ve Zaza kökenini alırken; Yıldız Tilbe babası Ali vesilesiyle de Ağrı ve Kürt kökenini sahiptir. Çocukluk dönemlerinde maddi sıkıntılar yaşayan Yıldız Tilbe’nin babası Ali mevsimlik işçi olarak bir tekstil fabrikasında çalışmıştır. Yıldız Tilbe’nin annesi ise mahalle arasında küçük bir bakkal dükkanı işletmiştir. Yıldız Tilbe yaptığı röportajlarında sessiz sakin ve içine kapanık bir çocuk olduğunu söyler. Ders çalışmayı sevmediğini ve bir türlü dikkatini toplayamadığını belirten Yıldız Tilbe, çocukluğunda da hep şarkı söylemiştir. Çalışmak zorunda olduğu için orta ikinci sınıftayken Mustafa Rahmi Balaban Okulu’nda gördüğü eğitimi yarım bırakmıştır. Şarkıcılıktan önce dikiş atölyelerinde iplik temizleme, pazarcılık, çocuk bakıcılığı ve tezgahtarlık gibi pek çok işte çalışmıştır.

Eş Yıldız: Yıldız Tilbe Kaç Yaşında Evlendi? Yıldız Tilbe Evliliği ve Kızı Yıldız Tilbe eşi hakkında çoğu zaman konuşmamayı tercih eder. Bu nedenle “Yıldız Tilbe eski eşi kimdir” sorusunun cevabı için fazla bir bilgiye erişmek mümkün değil. Yıldız Tilbe evliliği hakkında görülen ilk bilgi ise; Yıldız Tilbe’nin 18 yaşına basmadan evlenmesidir. Peki Yıldız Tilbe’nin eşi kim?

Yıldız Tilbe o dönem ne iş yaptığını dahi bilmediği bir çocuğa aşık olmuştur. 1984 yılında hayatını Güngör Karahan ile birleştiren Yıldız Tilbe 5 yıl evli kalmıştır. Yıldız Tilbe’nin bu evliliğinden 1985 yılından Sezen Burçin Karahan doğmuştur. Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin yaş olarak 35 yaşındadır. “Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin adı nereden alıyor” sorusu kafanıza takılıyorsa; onun da cevabı hazır! Yıldız Tilbe kızı Sezen Burçin için hayran olduğu ve idolü olarak benimsediği pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu’nun adını seçmiştir. Yıldız Tilbe kızının ismine Sezen Aksu’nun “Sen Ağlama” şarkısını dinledikten sonra karar verdiğini anlatır. Sahnelerin Yıldızı: Yıldız Tilbe Nasıl Ünlü Oldu? Kim Tarafından Keşfedildi Yıldız Tilbe boşanma kararını verdikten sonra 1990 yılında İzmir’de gece kulüplerinde şarkı söyleyerek meslek hayatına başladı. Sahneye ilk adımını 1990 yılında Cengiz Özşeker’in patronu olduğu Pırlanta Kulüp’te attı. Yıldız Tilbe günde 6 şarkı söylemek için anlaştığı kulüpte 1 yıl boyunca çalıştı. Yıldız Tilbe Sezen Aksu ile yollarının kesişmesinden sonra işinden ayrıldı. Peki Sezen Aksu Yıldız Tilbe nasıl tanıştı?

1991 yılında Sezen Aksu Uğur Yücel ile birlikte şov yapmak için İzmir’e geldi. İzmir’de Yıldız Tilbe adının yavaş yavaş nam saldığı dönemde Sezen Aksu’nun kulağına da Yıldız ismi geldi. Sesinin güzelliğinden övgüyle bahsedilen bu genç kızı görmek için Sezen Aksu Yıldız Tilbe’nin çalıştığı gece kulübüne gitti. Ancak Yıldız Tilbe programını çoktan bitirip sahneden inmişti. Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu kulübün tuvaletinde tanıştı. Kızının adının Sezen olduğunu söyleyen Yıldız Tilbe’nin şarkıcılık yaptığını duyunca pop müziğin minik serçesi Sezen Aksu “bir şarkı söyle” dedi. Yıldız Tilbe o dönemin popüler parçası olan “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” şarkısını söyledi. Yıldız Tilbe’nin sesini çok beğenen Sezen Aksu ona numarasını bırakarak mekandan ayrıldı.

Sezen Aksu’nun Vokalisti Yıldız Sezen Aksu’nun vokalistlik teklifini kabul eden Yıldız Tilbe İstanbul’a taşındı. O dönem adeta müzik okulu haline gelen Sezen Aksu’nun vokalistleri olan isimler arasında; Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Sertab Erener ve Işın Karaca yer alıyordu. Bu listeye eklenen Yıldız Tilbe Sezen Aksu’nun albümlerinde ve sahne şovlarında vokalistliğini yaptı. Sezen Aksu Yıldız Tilbe Kavgası: Sezen Aksu Yıldız Tilbe neden kavga etti? Sezen Aksu o yıllarda genç müzisyen Uzay Hepari ile birlikteydi. Sezen Aksu’nun evinde yaşayan Yıldız Tilbe’nin Uzay Hepari ile yakınlaşmasıyla aralarına kara kedi girdi. Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin küslüğünün nedeni ise magazin kulislerinde Uzay Hepari olarak gösterildi. Yıldız Tilbe’nin Uzay Hepari için “İki Kadın Bir Adam” şarkısını yazdığı iddia ediliyor. Peki Uzay Hepari kimdir?

24 Temmuz 1991 yılında doğan Uzay Hepari Sezen Aksu’nun şarkılarını besteleyen ünlü bir müzisyendir. Sezen Aksu’nun Türk pop müziğine damga vuran hit şarkıları Masum Değiliz ve Adem Olan Anlar Uzay Hepari’nın bestesidir. Uzay Hepari 1993 yılında modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. 31 Mayıs 1994 yılında vefat eden Uzay Hepari ölüm nedeni motorsiklet kazası olarak kayıtlara geçti. Uzay Hepari’nın eşi Zeynep Tunuslu ise o dönem hamileydi ve oğlu Uzay Kanat Hepari’yi 1995 yılında dünyaya getirdi. Uzay Hepari oğlu Uzay Kanat ile hiç tanışamadı.

Besteci Yıldız Tilbe: Yıldız Tilbe Delikanlım Albümü Sezen Aksu ile yollarını ayırdıktan sonra tek başına müzik çalışmalarına devam etmek istedi. İstanbul’un gece kulüplerinde çalışmaya başlayan Yıldız Tilbe kendi albümünü çıkartmak için şarkı arayışına girdi. İstediği gibi bir beste bulamayan Yıldız Tilbe bir süre Cem Özer’in “Laf Lafı Açıyor” programında solistlik yaptı. Bu program sayesinde popülerliğini arttıran Yıldız Tilbe 1994 yılında ilk albümünü çıkarttı. Yıldız Tilbe ilk albümü Delikanlım için Cenk Tosun ile kamera karşısına geçti. Delikanlım şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Yıldız Tilbe artık sanat dünyasında adından söz ettiren pop müzik sanatçıları arasında yerini aldı. Yıldız Tilbe Neden Gözaltına Alındı? Delikanlım albümüyle ses getiren Yıldız Tilbe 1996 yılında narkotik şube tarafından evine düzenlenen baskın yapıldığı sırada bir miktar esrar ile yakalandı. Bunun üzerine 3 gün gözaltına alınan Yıldız Tilbe Balıklı Rum Hastanesinde bir süre tedavi gördü. Gözaltına alınması sırasında Delikanlım şarkısını söylemesi Yıldız Tilbe’nin ününü pekiştirdi. İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe Polemiği: İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe neden kavga etti? 2009 yılında İmparator İbrahim Tatlıses’in yaptığı İbo Show’a konuk olan Yıldız Tilbe uzun yıllar sürecek olan bir polemikle Türk televizyon tarihine damga vurdu. Şarkıcılık yanında bestekar kimliğini de gözler önüne seren Yıldız Tilbe’den şarkı almak için kapısında kuyruk olmuştu. Yıldız Tilbe o yıllarda “Kim Bu Gözlerindeki Yabancı” şarkısını seslendirmesi için İbrahim Tatlıses’e vermişti. Program boyunca arkadaşlıklarının güzelliğinden söz eden ikilinin tansiyonu bir anda yükseldi. İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe’nin “Kandırmazsın Beni” şarkısını söylediği sırada “1,2,3,4 tamam! Yani 4 tane kadın tamam, başka kadın istemem diyorsun öyle mi?” diyerek espri yaptı. Bu espriye Yıldız Tilbe “Senin haremin var, sen daha iyi bilirsin” şeklinde sert bir cevap verdi. Canlı yayında gerginlik tırmanırken izleyicinin hafızasına kazınan “Beni dövdüler abi dediğin zaman seni pezevenklerin elinden aldım" cümlesi kuruldu. İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe küslüğü canlı yanında yaşanan bu gerginlikten sonra yıllar boyunca sürdü.

Televizyon Dünyasına Geçiş: Yıldız Tilbe hangi televizyon programlarını yaptı? 2012 yıllarının başlarında Yıldız Tilbe “Şarkıların Yıldızı” programıyla televizyon sektörüne adım attı. TRT Müzik kanalında yayınlanan program 5 hafta sürdü. Aynı yıl içerisinde Yıldız Tilbe Flash TV’de “Yıldız Tilbe İle” programıyla izleyicisine yeniden kavuştu. 2018 yılında kadar ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı’nın teklifini kabul etti. Yıldız Tilbe 2017 yılında TV 8 ekranlarına gelen O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturdu. Yıldız Tilbe Albümleri: Yıldız Tilbe’nin şarkıları nelerdir? Delikanlım albümünün ardından Dillere Destan çalışmasını piyasaya süre Yıldız Tilbe kötü günleri geride bırakarak sanat dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Yıldız Tilbe albümleri arasında ise; Aşkperest, Salla Gitsin Dertleri, Gülüm, Haberi Olsun, Yürü Anca Gidersin, Yıldız’dan Türküler, Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım, Papatya Baharı, Tanıdım Seni, Güzel, Aşk İnsanı Değiştirir, Hastayım Sana, Oynama, Yeniden Eskiler Arabesk, Şivesi Sensin Aşkın, Oynat, Yıldız Tilbe, Sevgililer Günü, Bir Seni Tanırım, Kış Gülleri ve Şivesi Sensin Aşkın sayılır.