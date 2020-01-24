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Yıldıztepe İşletme Kooperatifi’nden Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Yıldıztepe İşletme Kooperatifi’nden Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yıldıztepe İşletme Kooperatifi yetkilileri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren kooperatiflerin temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor.
Son olarak Yıldıztepe İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kurucu üyeler adına Hüseyin Barış, Başkan Ataç’a kooperatif faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Barış, “Başkanımız kooperatifleşme sürecimizde bize önemli desteklerde bulundu. Biz de kendisini ziyaret ederek üretilen doğal ve temiz gıdaları tanıtmak ve teşekkürlerimizi sunmak istedik” değerlendirmesinde bulundu.
Kooperatiflerin yerel kalkınma adına büyük önemi olduğuna vurgu yapan Başkan Ataç ise “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ diyerek tarımın önemini vurgulamıştır. Tarımın getirildiği bu kötü noktadan dolayı ekonomi de olumsuz bir noktada. Kooperatifleşmenin önemini kavrayarak bu kötü gidişe ‘dur’ diyebiliriz. Yıldıztepe İşletme Kooperatifi de kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

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