Yılın en “şahane” fırsatları MediaMarkt’ta başladı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, beklenen Şahane Cuma fırsatlarını bugün başlatıyor, pazar gününe kadar devam edecek ve MediaMarkt mağazalarıyla mediamarkt.com.tr ve mobil uygulamada geçerli olacak kampanya kapsamında binlerce üründe fırsatlar düzenlenecek.

MediaMarkt açıklamasına göre, yılın neredeyse tamamında çeşitli indirim ve fırsatlar gerçekleştiren MediaMarkt, şahane fırsatlar düzenlediği Kasım ayını, “Şahane Cuma” kampanyası ile taçlandırmaya hazırlanıyor.

Bugün başlayan ve 28 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek Şahane Cuma fırsatları kapsamında akıllı telefonlardan kulaklıklara, bilgisayarlardan tabletlere veya elektrikli ev aletlerine kadar bir sürü kategoriden binlerce üründe şahane fırsatlar düzenlenecek.



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