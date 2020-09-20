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Yılın Türkiye Ahi Çırağı yine Konya’dan

KONYA HABERLERİ  | 20.09.2020 13:04 | Son Güncelleme

Kırşehir’de gerçekleştirilen 33.

Yılın Türkiye Ahi Çırağı yine Konya’dan

Kırşehir’de gerçekleştirilen 33. Ahilik Haftası kutlamalarına bu yıl da Konya ve KONESOB damga vurdu. 2 yıl üst üste Yılın Türkiye Ahisi, Yılın Türkiye Ahi Çırağını çıkarma başarısını gösteren Konya, bu yılda yine Yılın Türkiye Ahi Çırağını çıkararak başarıya imza attı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı 33. Ahilik Haftası Kutlamaları programı Kırşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Konya’yı temsilen Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz, KONESOB Başkanvekili Osman Alp, Konya Marangozlar Odası Başkanı Mustafa Dülgeroğlu, KONESOB Genel Sekreteri Harun Gün, Konya Ahi Evran Meslek Lisesi Müdürü Vahit Gedik ve Türkiye Yılın Ahi Çırağı Ahmet Durmaz katıldı. Yılın Türkiye Ahilerinin seçildiği ödül töreninde Konya Marangozlar Odası Üyesi Ahmet Yılçay’ın çırağı Ahmet Durmaz Yılın Türkiye Ahi Çırağı seçilerek ödül aldı.

Başkan Karabacak’tan kutlama
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 3 yıldır Konya’nın Yılın Ahisi ödülleriyle Türkiye’ye sesini duyurduğunu hatırlatarak, “Bilindiği üzere Konya Esnaf Teşkilatı olarak 2018 yılında, Yılın Türkiye Ahisi’ni, 2019 yılında Yılın Türkiye Ahi Çırağını ve bu yıl da 81 il arasında yine Yılın Türkiye Ahi Çırağı’nı Konya’dan çıkararak büyük bir başarıya imza attık. 30 yıldır resmî olarak Kırşehir’de yapılan ödül törenlerinde Konya’mız maalesef hiç bir ödül alamamış. Bu durum bizi Konya’mızın AHİ adaylarını araştırmaya yöneltti. Sonrasında da Türkiye, üç yıldır Ahilik ödüllerinde Konya’mızı ve Konyalı ahilerimizi konuşur duruma geldi. KONESOB olarak bu önemli başarının elde edilmesinde büyük bir sorumluluk aldık ve 2018 yılında Osman Kalay Ustamız yılın Türkiye Ahisi seçildi. 2019 yılında Özgür Demirci Yılın Türkiye Çırağı, 2020 yılında da Ahmet Durmaz kardeşimiz seçilerek Konya’mızı Kırşehir’de temsil etti. Bu önemli başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. KONESOB olarak bundan sonra da önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz” diyerek duygularını dile getirdi.

Yılın Türkiye Ahi Çırağı yine Konya’dan

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