Yılın yarısını koyunlarıyla kırsalda yalnız geçiriyor

Zakir Orhan, AA muhabirine yaptığı çok sevdiği koyunlarına sabahları yem ve saman verdiğini, ardından da dağlara otlatmaya götürdüğünü söyledi.

Kırsaldaki arazisine ahır ve ev yaptıktan sonra küçükbaş hayvan satın alarak beslemeye başlayan Orhan, 18 yıldır yaz aylarında şehir hayatının gürültü ve stresinden uzakta, koyunlarıyla dağ da kalıyor.

Doğanın sesini dinlediğini, koyun otlatırken çok gezdiğini ve bu sayede yaşına rağmen zinde kaldığını ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 18 senedir burada yaşayarak hayvan besliyorum. Gündüzleri hayvanları otlatıyorum, akşam üzeri doyduklarında getirip ahıra bırakıyorum. Ben de odamda dinlenip bazen televizyon izliyorum. Kar yağdığında şehre gidiyorum, yazın da buraya gelip yaşıyorum. Hayatım böyle geçti. Koyunları otlatmayı çok seviyorum."

Orhan, doğadaki huzuru hiçbir yerde bulamadığını belirterek sağlığı el verdikçe dağda koyunlarıyla vakit geçirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Kışın yaklaştığını ve yavaş yavaş dönüş hazırlıklarına başladığını aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Burada çok mutluyum. Koyunları otlatırken geziyorum ve vücudum rahatlıyor. Şehre gitmeyi sevmiyorum ama kışın soğuk olunca mecbur gidiyorum. Köyden çıkıp kendi arazimde ahır yaptım. Burada tek başıma yaşıyorum. Tek başına yaşam benim için zor değil, çok rahat. Koyunları seviyorum çünkü çok güzeller. 35 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum, bu da ömrümün yaklaşık yarısı ediyor."

