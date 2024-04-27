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Yıllara meydan okuyan Elizabeth Hurley iddialı paylaşımıyla olay yarattı! "Yine frikik vermiş"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 17:35
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Ünlü model Elizabeth Hurley, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Hurley son olarak dantelli kırmızı elbisesiyle olan pozlarını paylaştı. Ünlü model frikik vermekten kaçınmadı.

Yıllara meydan okuyan Elizabeth Hurley iddialı paylaşımıyla olay yarattı! "Yine frikik vermiş"

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Austin Power: International Man of Mystery filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Elizabeth Hurley, genç görünümü ve güzelliğiyle beğeni topluyor.

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"MUHTEŞEM KADIN"

Ünlü model son olarak Instagram hesabından üst kısmı dantelli alt kısmı kırmızı olan mini bir elbiseyle asansörde poz verdi.

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Frikik veren ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü isme "Yine frikik vermiş", "Muhteşem kadın", "Poz verirken gayet mutlu" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Hurley Model
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