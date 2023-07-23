Yıllara meydan okuyan Nefise Karatay 'Botoksum, dolgum yok' deyip ekledi

Bir dönem Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla adından söz ettiren Nefise Karatay son haliyle sık sık gündeme geliyor. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Kızı Maya ile pozlarıyla yıllara meydan okuduğunu gösteren eski manken açıklamalarıyla dikkat çekti.

Nefise Karatay katıldığı bir yayında "Botoksum, dolgum yok” dedi, mimiklerini gösterdi. Oyuncu ve sunucu açıklamasında "Bir kere botoksun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bloke ediyor kasları küçültüyor bunu araştırdım bir süre sonra botoks tutmayacak. Kimyasal bir zehir enjekte ediyorsun sonuçta" dedi.

"ESTETİKSİZ HALİ DİYE ARA..."

Nefise Karatay sözleriyle Demet Akalın ve diğer sosyal medya kullanıcılarını ikna edemedi. Sosyal medyada "Dolgu botoks yaptırdıktan sonra milleti kandırmak için yaptığım konuşma" yorumları yapılırken Akalın da "Estetiksiz hali diye ara fena" yorumunda bulundu.

