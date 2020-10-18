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Yılmaz Akansu Toprağa verildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kayseri’nin tanınmış iş insanlarından Yılmaz Akansu, 85 yaşında hayata veda etti.Yılmaz Akansu için şehir mezarlığındaki Hulusi Akar Camiinde cenaze namazı kılındı.

Yılmaz Akansu Toprağa verildi

Kayseri’nin tanınmış iş insanlarından Yılmaz Akansu, 85 yaşında hayata veda etti.
Yılmaz Akansu için şehir mezarlığındaki Hulusi Akar Camiinde cenaze namazı kılındı. Akansu’nun cenaze namazına ailesi ve yakınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.85 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Akansu, şehir mezarlığındaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Hayırsever kişiliğiyle de tanınan Yılmaz Akansu, yaptırdığı okul, cami ve sağlık ocağı ile biliniyordu. Yılmaz Akansu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ilk kurulduğu yıllarda ilk fabrika açan kişiler arasında yer alıyordu.

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Ayşen Eczanesi
Bunyan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
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Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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