YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Yılmaz, Mersin İdmanyurdu’nun eski oyuncularıyla dostluk maçında bir araya geldi

Yılmaz, Mersin İdmanyurdu’nun eski oyuncularıyla dostluk maçında bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 29.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin İdmanyurdu’nda uzun yıllar forma giymiş efsane futbolcular ve Mersin sporunun önemli isimleriyle dostluk maçında bir araya geldi.Başkan Yılmaz, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, Levent Arıkdoğan, Nasır Belci ve Bilbay Taştemel gibi Mersin İdmanyurdu’nun unutulmaz isimlerinin yer aldığı halı saha maçında forma giydi.

Yılmaz, Mersin İdmanyurdu’nun eski oyuncularıyla dostluk maçında bir araya geldi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin İdmanyurdu’nda uzun yıllar forma giymiş efsane futbolcular ve Mersin sporunun önemli isimleriyle dostluk maçında bir araya geldi.
Başkan Yılmaz, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, Levent Arıkdoğan, Nasır Belci ve Bilbay Taştemel gibi Mersin İdmanyurdu’nun unutulmaz isimlerinin yer aldığı halı saha maçında forma giydi. Oldukça çekişmeli ve renkli geçen maçta ise dostluk kazandı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan maçın ardından bir açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Futbol hayatımızın her alanında var. Mersin İdmanyurdu’na yıllarca emek vermiş, hizmet etmiş efsane isimlerle aynı sahada buluşmaktan büyük mutluluk duydum. Güzel ve keyifli bir maç yaptık. Mersin’deki spor adamlarının kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması adına gerçekleştirilen bu tür organizasyonların devamını diliyorum" diye konuştu.

Yılmaz, Mersin İdmanyurdu’nun eski oyuncularıyla dostluk maçında bir araya geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Mersin Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:37
İkindi
15:58
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Murat Eczanesi
Akdeniz
Pınar Eczanesi
Akdeniz
Sarı Eczanesi
Akdeniz
Cansu Eczanesi
Mezitli
Merkez Eczanesi
Mezitli
Kısmet Eczanesi
Toroslar
Sera Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.