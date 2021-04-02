Yılmaz Vural: Real Madrid gelse yine kazanmamız lazım

Bu maç öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA)’ya özel açıklamalarda bulunan teknik direktör Yılmaz Vural, Erzurumspor’un 10 maç içerisinde 6 maçtan galip ayrılmazsa başının belaya gireceğini ifade ederek "Erzurumspor’umuz şuanda bir sıkıntı içerisinde çünkü ligin bitmesine az bir zaman kaldı. Öyle bir duruma geldi ki 30 maçta 6 maç kazandı. Şimdi 10 maçta 6 maç kazanmazsa başı belaya girecek. Bize soruyorlar 10 maçta kaç puan diye ben 30 puan diyorum. Çünkü Erzurumspor herkese karşı kazanabilir. Sahada 30 puan alacak bir uygulama yapmanız lazım. Rakipten daha fazla koşup, daha disiplinli olmamız lazım, doğru taktikler vermemiz lazım diye düşünüyorum. Buraya geleli daha 2-3 gün oldu. Bu 3 günde takımın içine girince farklı yorumlayabiliyorsunuz. Maalesef taraftarsız, futbol onlarsız oynanmıyor. İyi yapınca bravo kötü yapınca tepki bekliyorsunuz. Taraftar gücü olmadan olmuyor. Ben Erzurumspor taraftarının fiziksel olarak olmasa da zihinsel olarak orada olduklarını biliyorum. Takip ediyorum bize güveniyorlar. Burada olmak gerçekten keyif verici kendimi 3 yıldır buradaymışım gibi hissediyorum" dedi.

"REAL MADRİD GELSE KAZANMAMIZ LAZIM"

Hafta sonu değil Konyaspor Real Madrid bile gelse hedeflerinin 3 puan olduğunu kaydeden Vural, "Konyaspor değil Real Madrid gelse yenmemiz lazım kim gelirse gelsin. Türkiye’de rakiplerin güç olarak hiç birinin diğerlerinden farkı yok, Ankaragücü Galatasaray’ı yeniyor peşine Gençlerbirliği Fenerbahçe’yi yenebiliyor. Sonuç olarak sonuncunun birinciyi yendiği bir lig oynanıyor. Her rakip ciddi. Bir ekip 30 puanlarda düşmeye oynuyor bir sürüsü ise 40’lı puanlarda oynuyor. Boşta takım yok gibi. 40’larda olanlar rahatlar. Onların hedefi maç kazanıp para kazanmak olur. Biz de 27 puanlı bir takımız bizim altımıza almamız gereken takımlar 30 puanlarda ki takımlar. Bizim dezavantajımız son maçımızın bay olması. Yani herkes söylüyorum son maçta berabere kalan takımlar ligde kalırsa onlar berabere kalır biz sadece bakarız yapacak bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"ERZURUMSPOR BENİM NEDEN 30. TAKIMIM TÜRKİYE BUNU SORGULAMALI"

Erzurumspor’un 30. takımı olduğunu hatırlatan Vural, kabahatin kendisinde mi yoksa sistemde mi olduğunun sorgulanması gerektiğini vurgulayarak “ Ben bir dönem bir takıma gitmesem belki daha büyük takımlara giderdim. Ama kıramıyoruz arıyorlar gidiyoruz. Gittiğimiz her yerde başarılı oluyoruz. Ama bu lig başka bir lig Türkiye liglerinin arasında 10 misli farklar vardır. Yukarıda bütçe 150 milyondur bir aşağısında 10 milyon en aşağıda 1.5 milyondur. Çok büyük ekonomik ve fiziksel farklar oluyor. Biz isteriz tabi bu ligde olmayı. Buranın her şeyi farklı. Erzurum benim 30. takımım Türkiye kendini sorgulamalı. Ya bu adam 30 takım değiştirmiş neler oluyor kabahat bu adamda mı yoksa sistemde mi diye. Ben bu kadar takım değiştirmek istediğimden değişmedim ki sonuçta. Herkes olanı değerlendiriyor. Kimse sebebini araştırmıyor" dedi.