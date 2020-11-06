Yılmaz Vural: Sportif düşünen başkana denk gelmedim

Pandemi koşullarına uygun gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü ünlü spor spikeri Emre Tilev yaptı.

Türkiye’de tüm stadyumlara giden ender antrenörlerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz Vural, "Bugüne dek 29 takım çalıştırdım. Benim Türkiye’de bir sürü takıma gitmemin nedeni taraftarın isteğidir. Çünkü beni bugüne getiren de onlardır. Gittiğim her takımla özdeşleştim. İnsanlarla ilişkilerimiz, dostluklarımız hala devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi iki, Galatasaray bir kez beni takımın başına getirmeyi düşündüler. Kısmet olmadı. Bu takımlarla çalışmayı hep istedim. Çünkü Avrupa’ya bu takımlar vasıtasıyla açılırsınız. 67 yaşındayım. Hala bu hayalimden vazgeçmiş değilim" diye konuştu.

"29 KULÜPTE ÇALIŞTIM, SPORTİF DÜŞÜNEN BİR KULÜP BAŞKANINA DENK GELMEDİM"

Yılmaz Vural, Türkiye’deki futbol sistemini ve kulüp başkanlarını eleştirerek, "Türkiye’de kulüp başkanları genelde onları idare edecek antrenör arıyorlar. Çünkü Türkiye’deki yöneticilik tarzı ne yazık ki sportif bir anlam taşımıyor. Popülarite onlar için çok önemli oluyor. Siyasi ve ticari anlamda düşünceleri var. Siyasi anlamda bakanlar milletvekili, belediye başkanı olmak istiyorlar. Bugün bir kulüp başkanı siyasilerle rahat ilişkiler kurup, muhabbet edebiliyorlar. 29 kulüpte çalıştım, sportif anlamda düşünen bir kulüp başkanı bana denk gelmedi. Bu durum o kadar ortada kaldı ki Türk futbolu ileri gidemiyor. Sistem yanlış gidiyor ve bu sistemle kulüpler disipline edilemiyor" şeklinde konuştu.